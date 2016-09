Oliver Stone: - Amerika er som en elefant på steroider

– Vold er en del av kulturen vår. Ikke bare gjennom TV og filmer, men det gjennomsyrer samfunnet og holdningene våre. Det er en del av det å vokse opp i Amerika. Vi får volden inn med morsmelken, sukker Oliver Stone da vi traff ham tre dager etter skytetragedien i Orlando tidligere i sommer.

På et luksushotell i München sitter den Oscar-vinnende filmregissøren tilbakelent i sofaen klar for en prat om sin nye film Snowden. De siste dagers hendelser har gjort inntrykk på ham. Stone har selv en rekke voldelige filmer på samvittigheten, som den kontroversielle Natural Born Killers (1994).

– Alt henger sammen med hvilke verdier vi har vokst opp med. Fra barnsbein av lærer vi amerikanere at vi skal være tøffe. Jeg vokste opp med ideen om at krig var romantisk og heroisk. Jeg kan fortelle deg at krig definitivt ikke er romantisk eller sivilisert.

Stone er kjent for å si sin ærlige mening om amerikansk politikk og styresett. Krig har vært tema i mange av hans filmer. I Platoon (1986) var Vietnamkrigen alt annet enn glamorøs. I JFK (1991) gikk han løs på de etablerte sannhetene rundt drapet på John F. Kennedy.

Fakta: Oliver Stone Født i New York i 1946

New York i 1946 Forlot Yale University for å delta i Vietnamkrigen. Mottok Bronze Star for Gallantry og Purple Heart.

for å delta i Vietnamkrigen. Mottok Bronze Star for Gallantry og Purple Heart. Startet som skribent etter krigen. Mottok sin første Oscar for manuset til Midnight Express (1978)

etter krigen. Mottok sin første Oscar for manuset til Midnight Express (1978) Gjennombruddet som regissør kom med Salvador og Oscar-vinneren Platoon i 1986.

kom med Salvador og Oscar-vinneren Platoon i 1986. Har siden laget en rekke kritikerroste og kontroversielle filmer som Wall Street (1987), Født 4. juli (1989), The Doors (1991), JFK (1991), Natural Born Killers (1994), Nixon (1995), W. (2008)

og kontroversielle filmer som Wall Street (1987), Født 4. juli (1989), The Doors (1991), JFK (1991), Natural Born Killers (1994), Nixon (1995), W. (2008) Snowden har kinopremiere 30. september

Fra konservativ til rebell

Stone vokste opp i et konservativt hjem i New York. Faren var aksjemegler, og Stone skulle gå samme veien.

Han kom inn på prestisjeuniversitetet Yale – samme årgang som George Bush – men sluttet etter et år for å dra til Vietnam for å bli mann. Det var ikke gitt at han skulle bli en av amerikansk films kritiske røster.

– Det er klart krigen i Vietnam preget meg. Det var brutalt og grusomt. Krig er den farligste og mest destruktive kraften i verden. Ser du tilbake på historien handler den om hvorfor vi går i krig. Jeg er fristet til å svare at for amerikanere ligger det i luften. Det er nok grunnen til at mange av mine filmer handler om dette.

Oliver Stone startet som forfatter og vant sin første Oscar for manuset til Midnight Express i 1978. Gjennombruddet som regissør kom med Platoon, som han fikk Oscar for.

– USA må passe inn i en større verden

Mange filmer senere dro han til Cuba og møtte Fidel Castro. Resultatet ble den kontroversielle dokumentaren Comandante (2003). Han studerte historie og lagde TV-serien The Untold History of the United States. Noen kaller ham en konspirasjonsteoretiker.

Hva sier han selv?

– Jeg har alltid søkt etter sannheten. Jeg ble ikke automatisk antikrig etter Vietnam, men jeg begynte å stille spørsmål ved det som ble fremstilt som etablerte sannheter. Det har jeg fortsatt med.

– Hva er løsningen?

– Vi må utvikle en ny maktbalanse. USA må passe inn i en større verden - en verden hvor det ikke er USA som bestemmer alt. Amerika har en idé om at de har rett til å dominere over verden. Da Ronald Reagan kom til makten begynte jeg for alvor å stille spørsmål ved den såkalte «civilisatrice de American». I mine øyne finnes det ikke en amerikansk sivilisasjon. Det virker som om vi heller bringer tilbake barbariet.

– Det er sterke ord.

– Ja, det har vært en regresjon siden Reagan, men det startet allerede med Nixon, Hoover og McCarthy. Under George Bush jr. viste det seg fra sin mørkeste side. Selv om styresmakten mislykkes i sine krigsoperasjoner igjen og igjen, løper de bare unna ansvaret for kaoset de lager. Se på Irak, Libya og Syria.

Glem Trump. Frykt heller Clinton

Stone har ikke noe tro på at den amerikanske utenrikspolitikken blir bedre under demokratenes presidentkandidat, Hillary Clinton.

– Tro ikke at det blir noe bedre dersom Hillary Clinton kommer til makten. Hun benekter det selv, men hun er neokonservativ.

Neokonservativ er den grenen av politisk ideologi som vil fremme demokratiet og amerikanske interesser via blant annet militærmakt.

– Vi er ikke så redd for Clinton i Europa. Vi er mer redd for Donald Trump.

– Det er fordi dere er blitt distrahert av en gærning! Trump sier mye sprøtt, men jeg tror faktisk ikke han vinner valget. Dere burde bekymre dere mer for Clinton.

– Hvorfor?

– Hun har alltid stått for en tøff linje. Hun tok mange gale avgjørelser som utenriksminister. Jeg tror amerikanske politikere har mistet evnen til å være diplomatiske. Clinton har alltid kjempet for militære løsninger. Det virker ikke som om hun har lært noe som helst. Kaoset hun skapte i Libya har vært med på å forme mye av dagens problem med IS. Det tror jeg ikke hun skjønner, og det er farlig. Som politiker bør du ha fleksibilitet, men det har ikke Clinton.

– Hvem bør USA velge som president?

– Si det! Både Trump og Clinton er forferdelige kandidater.

– Jeg er ingen kyniker

Kritikken av Clinton kommer også klart frem i en av de siste scenene i Stones nye film. Indirekte kaller han henne en kommende tyrann.

– Hun blir mest sannsynligvis vår neste president. Militærkreftene i Washington støtter henne, men hva om hun roter USA inn i nok en krig? Jeg tror ikke hun kommer til å ha noe imot å igangsette masseovervåking av egne innbyggere som våger å si henne imot. Da går vi mot en ren politistat.

– Du tegner et dystert bilde av fremtiden. Er du en kyniker?

– Nei, jeg er ingen kyniker. Jeg håper alltid på det beste, men jeg er skeptisk. Det driver meg videre i jakten på sannheten.

Massovervåking fungerer ikke

Filmskaperens nye film handler om Edward Snowden, varsleren som avslørte amerikansk masseovervåking. I 2013 lekket han topphemmelige dokumenter til The Guardian om global overvåking styrt av NSA og USA.

– I filmen sier Snowden at den neste generasjonen ikke kommer til å vite hva det betyr å ha et privatliv. Stemmer det?

– Det skremmer meg, for alle har vi noe å skjule, noe vi ikke vil at andre skal vite om. Det har ingenting med kriminelle handlinger å gjøre. I det øyeblikket du gir etter for tanken at styringsmakten er viktigere enn individet, er vi på ville veier.

Norsk Filmdistribusjon/Filmweb

– Er det så ille?

– Ja, i neste øyeblikk har du gitt opp din egen frihet. Det er ikke regjeringen som gir oss frihet. Husk at det er vi, borgerne, som har gitt regjeringen visse rettigheter. Styresmaktene kan ikke dermed anta at de automatisk har rett til vårt privatliv, men det er dessverre det som skjer nå.

– Myndighetene rettferdiggjør overvåking ved å si at det gjør oss tryggere.

– Det finnes ikke bevis på at tilfeldig masseovervåking har avslørt noe som helst. Skal overvåking fungere må det godt gammeldags detektivarbeid til. Europa er ikke ukjent med terrorisme. Terroren begått av Baader-Meinhof, IRA og Red Brigade ble løst gjennom diplomati og detektivarbeid. De fleste politifolk vet at de beste ledetrådene kommer fra innsiden av slike organisasjoner.

– Hvorfor maser alle om mer overvåking?

– Det er forskjell på masseovervåking og strategisk overvåking av individer eller grupper. Å tro at det å overvåke alle, for så å snappe opp et hint som kan forhindre en hendelse, er igjen typisk amerikansk. Det forhindret likevel ikke volden i Orlando. Det er akkurat slik vi utkjemper alle krigene våre også. Amerika er som en elefant på steroider.

Hollywood ville ikke lage Snowden-filmen

– Skjønner du hvorfor Snowden ofret alt?

– Ja, han ville fortelle om at overvåkingen er ute av kontroll. Han skjønte at vi ikke kan ha reelt demokrati dersom vi ikke har et privatliv.

– Filmen tegner et skremmende bilde av hvor lett vi er å overvåke. Hvor realistisk er den?

– Vi har basert alt på konsultasjoner med Snowden selv. Jeg ville lage en film hvor du blir dratt inn i karakterene som videre tar deg med inn i datakodens verden. Dataeffektene måtte ha en viss wow-faktor for å vise hvor mye av livene våre som styres av maskiner. De er på en måte en karakter i filmen – øyet om ser alt.

– Stemmer det at du måtte til Europa for å få lagd den?

– Det er en lang historie! Ingen selskaper i Hollywood ville ta i den, men vi har heldigvis fått en god distributør i Spotlight. Det var til slutt et tysk selskap, med støtte fra Frankrike, som sørget for at det ble noe av filmen. Det er grunnen til at vi filmet mesteparten av den her i München.

– Til slutt, hva kan vi gjøre for å stoppe utviklingen?

– Innse at det handler om deg selv og ditt eget liv. Snowden var ingen stor humanist, men han innså at dette ikke er veien å gå. Forandringene kommer ikke raskt. Det hele starter med at prinsipper blir underminert og at ingen bryr seg.