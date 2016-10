Onkelen jeg aldri møtte

D/S Ila forlot Sydney, Nova Scotia den 5 oktober 1941 med kurs for Glasgow, Skottland, som en del av konvoi SC 48. Ombord var 2070 tonn stål og et mannskap på 21 mann. En av dem var min onkel, Ola. D/S Ila kom aldri frem til Glasgow. Ola kom aldri hjem.

Ola Hallheim var født annen juledag i 1918, like etter slutten av første verdenskrig. Han døde 15. oktober 1941, 22 år gammel. For meg var han aldri noe annet enn et falmet bilde av en ung mann med overdådige krøller som hang på veggen hos min farmor. Ikke før nå.

«Han var til sjøs og ble torpedert under krigen», fortalte min far om sin bror. Stort mer ble ikke sagt. Jeg vet ikke om de visste mer, heller.

Spurte aldri

Jeg spurte aldri min farmor om dette bildet. Hun fikk 14 barn - minst - vi som var barnebarn fikk aldri helt klarhet i hvor mange som ikke levde opp. Og en av dem som levde opp, kom altså ikke hjem da krigen var slutt. Selv for en herdet gammel kvinne må det ha vært et savn som formørket tilværelsen.

Privat

Torpedert under krigen? Jeg reflekterte ikke så mye over det. Som ungdom slukte jeg bøker om annen verdenskrig. Folk døde i hopetall, skutt, gasset ihjel, massakrert. Det var grusomt, men først og fremst spennende. Og så var det slutt. Det var nok krig i verden, om jeg ikke også skulle underholdes av det.

For noen måneder siden snublet jeg i en side på nettet: Warsailors.com. Og jeg søkte etter onkel Ola.

Der fant jeg en annen og mer påtrengende historie.

Om morgenen den 15. oktober var konvoien halvveis til Skottland. Så midt i Nord-Atlanteren som det er mulig å komme. Kaptein Thore K. Johnsens rapport forteller at skip foran dem ble truffet av torpedoer klokken 04.45. Hele mannskapet ble alarmert og beordret til å stå klar ved livbåtene, mens Ila forsøkte å styre klar av vrakgods og mennesker som lå i sjøen. Like etter, klokken 04.55, ble Ila truffet. Kapteinen var overbevist om at han hadde hørt lyden av torpedoer som ble avfyrt, men han så ikke den tyske ubåten.

Telemark Museum

En torpedo traff under luke nummer 2 på fordekket, en annen torpedo rammet like bak broen. Det var to voldsomme eksplosjoner. Skipet brakk i to og sank umiddelbart. Siden det var umulig å låre noen av livbåtene, og heller ikke flåtene, ble kapteinen og fem andre menn liggende i sjøen der de klamret seg til vrakgods, mens fire andre hold seg fast i en kantret livbåt. De klarte ikke å snu den, og førstemaskinist Hagbart Andersen døde etter kort tid på grunn av kulde og utmattelse.

Seksten overlevende, min onkel var ikke blant dem, drev hjelpeløst omkring i tre timer, mens konvoien gikk videre. De ble plukket opp av en fransk korvett. To av mannskapet døde like etter og ble begravet i bølgene. Den tyske ubåten U-533 under ledelse av kaptein Thurmann jaget videre mot nye mål.

Dette er den korte versjonen av rapporter og sjøforklaringer som finnes.

Nytt bilde

Bildet på veggen kan skiftes ut med et nytt bilde, av en ung mann på 22 år som står på dekk og ser andre skip eksplodere, mens han venter på torpedoen. På å bli slukt av flammene, eller å synke ned i det iskalde havet. På innerlommen har han en tynn lommebok med bilde av sin mor, og kanskje et gulnet brev. Alt han har å berge seg med er en sliten kjeledress og et livbelte av kork. Det var ikke tilstrekkelig. Han ble aldri funnet.

I går var det 75 år siden det skjedde. Bildet av en skjelvende ung mann som venter på å dø, kommer aldri til å forlate meg, men en dag er det likevel borte. I andre norske familier finnes lignende bilder. En dag er også de glemt. Men takket være Jon Michelet blir de husket litt lenger.

