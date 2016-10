Operadirektøren går av

Nils Are Karstad Lysø ble utnevnt som administrerende direktør i mars 2014. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i motehuset Moods Of Norway

– Styret beklager at Lysø sier opp sin stilling, men vi respekterer hans valg. Vi er glade for at han kom tidlig til oss med denne beslutningen, og arbeidet med å finne hans erstatter er allerede godt i gang, sier styreleder Anne Carine Tanum i en pressemelding.

Ønsker seg tilbake til næringslivet

Ansatte i Den Norske Opera & Ballett ble informert mandag. Lysø sier at han har brukt sommeren til å vurdere sin yrkesmessige fremtid, og at det er bakgrunnen for valget.

– Mitt valg handler om hva jeg ønsker å jobbe med fremover, og jeg har kommet til at jeg vil tilbake til næringslivet, hvor jeg har min bakgrunn. Men før den tid skal jeg arbeide videre sammen med resten av organisasjonen her i Operaen, og gjøre mitt beste for en smidig overgang, uttaler Lysø.

I tillegg til erfaring fra Moods of Norway, har Lysø blant annet bakgrunn fra konsernledelsen i Aker Solutions og som partner i konsulentselskapet McKinsey & Company. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Lederkonflikt og høye pensjonsutgifter

I løpet av Lysøs tid som direktør har Operaen møtt økonomiske utfordringer knyttet til dagens pensjonsordning. Pensjonsutgiftene økte fra 21 millioner kroner i 2006 til 177 millioner i fjor.

I løpet av høsten skal Kulturdepartementet legge fram et nytt forslag til operapensjonslov.

I fjor ble det klart at operasjef Per Boye Hansen ikke får fornyet sitt åremål når det utløpet sommeren 2017. I ettertid gjorde Aftenposten det kjent at det var lederstilen til Boye Hansen som felte ham.

Operasjefen hadde hatt store samarbeidsproblemer, spesielt med de kunstnerisk ansatte.

Styreleder Anne Carine Tanum uttaler i pressemeldingen mandag at Lysø har håndtert de utfordringene institusjonen står overfor på en meget god måte.

– Han og styret har samarbeidet svært godt, sier hun.