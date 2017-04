Opprøret i Operaen fortsetter med full styrke. Kunstnerisk leder Karl-Heinz Steffen tiltrådte som musikksjef for bare åtte måneder siden, men annonserte tirsdag i et åpent brev at han trekker seg når hans kontrakt går ut, i august 2018.

Aftenposten har fått tilgang til brevet i sin helhet, som du kan lese nederst i saken.

I brevet skriver Steffen at et lengre samarbeid med operasjef Annilese Miskimmon, som tiltrer i stillingen i august 2017, er «umulig».

Han hadde drømmejobben som solist i et av verdens beste orkestre. Men Karl-Heinz Steffens vil heller være sjef for operaorkesteret i Oslo.

Operasjefen mangler «fundamental respekt»

Musikksjefen skriver også at han føler at Miskimmon mangler «fundamental respekt» for musikksjefens rolle og innflytelse på den kunstneriske utviklingen i Operaen.

Han avslører også at han ble svært skuffet over beslutningen om ikke å forlenge kontrakten til avtroppende operasjef Per Boye Hansen.

«Dessverre har jeg ikke vært i stand til å etablere en fruktbar dialog med Miskimmon. [ ...] Siden vi ikke har klart å legge et grunnlag for gjensidig tillit, som er så nødvendig for enhver kunstnerisk bestrebelse, har jeg konkludert med at det er bedre for alle involvert at jeg trekker meg som kunstnerisk leder,» skriver Steffen i sitt avskjedsbrev.

«Nå, mer enn et år etter vårt første møte, har jeg kommet til konklusjonen om at et lengre samarbeid mellom oss blir umulig.»

Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Veldig trist at en så dyktig musikksjef velger å slutte

Operasolistene har allerede et anstrengt forhold til Miskimmon, fordi hun tydelig har sagt at nye ansettelser i Operaen skal være korttidskontrakter. Tillitsvalgt for sangerne, tenor Henrik Engelsviken, beklager sterkt at musikksjefen Karl-Heinz Steffen ikke ønsker å fornye sitt engasjement etter 2018.

– Solistene synes det er veldig trist at en så flink og dyktig musikksjef velger å slutte. Vi har et godt inntrykk av ham. Personlig hadde jeg gleden av å samarbeide med ham i Fidelio, og vi håper han vil revurdere beslutningen, sier Engelsviken, som ikke kjenner til bakgrunnen for at Steffen nå velger å slutte i sin stilling.

Påtroppende operasjef Annilese Miskimmon og administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø har foreløpig ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Aftenposten oppdaterer saken.

Her kan du lese avskjedsbrevet i sin helhet:

Dear colleagues, dear friends

More than eight months have passed since I had the honour to take up the position as music director of the Norwegian Opera & Ballet. For me it has been an intensive period including the concert with Grieg and Sibelius and the new production of Cosi fan tutte in the autumn, and now recently the concert performance of Fidelio and the Norwegian premiere of Debussy's masterpiece PeIleas et Melisande. I have gotten to know wonderful colleagues and artistically it has been a profoundly rewarding adventure. Together we have achieved some extraordinary results; it is my sincere opinion that this company with its highly qualified people and its hall with a unique acoustic and intimate atmosphere has the potential to become an important European opera house.

So it is with a heavy heart that I am writing this statement to you.

I was brought to Oslo by artistic director Per Boye Hansen. His enthusiasm, competence and ambitious plans convinced me that this could be the right place for me to build a bright future for the house together with him.

Just before having been offered the position two years ago, however, I learned of the decision taken by the CEO Nils Are Karstad Lysø not to prolong Per Boye Hansen's contract after the season 2016/17. Personally I found this decision very difficult, nevertheless I accepted the offer to become the Music Director of the company since I had been made so welcome by the musicians.

When Per Boye Hansen's successor, Annilese Miskimmon, was appointed in December 2015, I was eager and open to start a dialogue with her about the future. Now, more than a year after our first contact, I have come to the conclusion that a lengthy collaboration between us will not be possible, and I have decided not to extend my contract beyond its termination date of August 2018.

Sadly I have not been able to establish a fruitful dialogue with Mrs. Miskimmon regarding the artistic planning; furthermore, I feel a lack of fundamental respect for the Music Director's position and influence on the artistic development of the company. I have attempted to improve the collaboration in dialogue, unfortunately without achieving resolution.

Since we have not been able to lay the foundations of the mutual trust so necessary to any artistic endeavour, I have concluded that it is better for all concerned that I should step down as Music Director at the end of my contract.

I deeply regret having to take this step, since I know that this will be a disappointment to many of my colleagues. Artistically my experiences in Oslo have been very rewarding; once more I particularly wish to pay tribute to the musicians of the orchestra whose work and commitment I enormously appreciate.

Sincerely

Karl-Heinz Steffens