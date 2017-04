Opprøret i Operaen fortsetter med full styrke. Musikksjef Karl-Heinz Steffens tiltrådte for bare åtte måneder siden, men annonserte tirsdag i et åpent brev at han trekker seg når hans kontrakt går ut, i august 2018.

Aftenposten har fått tilgang til brevet i sin helhet, som du kan lese i sin helhet her.

I brevet skriver Steffens at et lengre samarbeid med operasjef Annilese Miskimmon, som tiltrer i stillingen i august 2017, er «umulig».

Les også intervjuet med Steffens fra i fjor høst: Han hadde drømmejobben som solist i et av verdens beste orkestre. Men Karl-Heinz Steffens vil heller være sjef for operaorkesteret i Oslo.

Dan P. Neegaard

Operasjefen mangler «fundamental respekt»

Musikksjefen skriver også at han føler at Miskimmon mangler «fundamental respekt» for musikksjefens rolle og innflytelse på den kunstneriske utviklingen i Operaen.

Han avslører også at han ble svært skuffet over beslutningen om ikke å forlenge kontrakten til avtroppende operasjef Per Boye Hansen.

Les hele avskjedsbrevet her: Det er best for alle parter at jeg trer tilbake som musikksjef | Karl-Heinz Steffens

«Dessverre har jeg ikke vært i stand til å etablere en fruktbar dialog med Miskimmon. [ ...] Siden vi ikke har klart å legge et grunnlag for gjensidig tillit, som er så nødvendig for enhver kunstnerisk bestrebelse, har jeg konkludert med at det er bedre for alle involvert at jeg trekker meg som musikksjef,» skriver Steffens i sitt avskjedsbrev.

«Nå, mer enn et år etter vårt første møte, har jeg kommet til konklusjonen om at et lengre samarbeid mellom oss ikke er mulig.»

– Veldig trist at en så dyktig musikksjef velger å slutte

Operasolistene har allerede et anstrengt forhold til Miskimmon, fordi hun tydelig har sagt at nye ansettelser i Operaen skal være korttidskontrakter. Tillitsvalgt for sangerne, tenor Henrik Engelsviken, beklager sterkt at musikksjefen Karl-Heinz Steffens ikke ønsker å fornye sitt engasjement etter 2018.

– Solistene synes det er veldig trist at en så flink og dyktig musikksjef velger å slutte. Vi har et godt inntrykk av ham. Personlig hadde jeg gleden av å samarbeide med ham i Fidelio, og vi håper han vil revurdere beslutningen, sier Engelsviken, som ikke kjenner til bakgrunnen for at Steffens nå velger å slutte i sin stilling.

Les Aftenpostens portrettintervju med Miskimmon: Den nye operasjefen har allerede rukket å komme på kant med operasolistene.

Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Direktøren beklager musikksjefens valg

I en uttalelse skriver administrerende direktør for Den Norske Opera og Ballett, Nils Are Karstad Lysø, at Steffens begrunner sin beslutning med uenighet om kunstneriske ansvarsområder og rollefordeling.

«Jeg beklager valget hans, og jeg synes det er synd at det skjer før påtroppende operasjef Annilese Miskimmon formelt tiltrer 1. august,» skriver direktøren.

«Vårt orkester har uten tvil hatt en positiv utvikling under Karl-Heinz, som vi gjerne skulle sett fortsettelsen av.»

I uttalelsen skriver Lysø at påtroppende operasjef Miskimmon beklager musikksjefens beslutning, men respekterer avgjørelsen han har tatt.

Direktøren informerer også om at Operaen er i dialog med Steffens om å gjøre enkelte oppsetninger sammen også etter at hans kontrakt utløper.