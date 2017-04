Etter to dagers stillhet fra den påtroppende operasjefen i stormen rundt musikksjef Karl-Heinz Steffens avgang, svarer nå den Annilese Miskimmon veldig kort på kritikken.

– Jeg beklager at jeg og Karl-Heinz Steffens ikke har utviklet en felles plattform for artistisk utvikling, til tross for min aller beste innsats. Han har valgt å ikke støtte min visjon for Den Norske Opera, skriver Miskimmon i en uttalelse til Aftenposten.

Miskimmon, som for tiden er opptatt med prøver til en oppsetning i London, forteller at hun ikke tror det er passende å delta i en mediadebatt om konflikten med Steffens.

– Dette er en internsak som jeg vil håndtere med mine kollegaer i Operahuset. Jeg takker styret for deres støtte og ser frem til å slutte meg til selskapet i august 2017.

De siste dagene har det stormet rundt Annilese Miskimmon, flere måneder før hun tiltrer i stillingen som ny operasjef.

På tirsdag kunne Aftenposten avsløre at Karl-Heinz Steffens trekker seg fra sin stilling som musikksjef i Operaen. Ifølge Steffens er årsaken samarbeidsproblemer med den påtroppende operasjefen.

«Høyt skattet» i Danmark

Miskimmon kommer til Norge etter nesten fem år som operasjef ved Den Jyske Opera i Århus.

Tina Brydt, kulturjournalist i Jyllands-Posten, har intervjuet Miskimmon flere ganger. Hun sier at hun ikke har hørt om noen tilsvarende konflikter rundt den påtroppende operasjefen under hennes tid i Danmark.

– Mitt inntrykk er at Miskimmon er høyt skattet som en svært engasjert og nytenkende operasjef, forteller Brydt til Aftenposten.

Kollegene slår ring om Miskimmon

Hun kalles «umulig å samarbeide med» av avtroppende musikksjef Karl Heinz-Steffens, men resten av Opera-ledelsen slår ring om Miskimmon.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen skriver i en melding til Aftenposten at hun har et godt samarbeid med avtroppende operasjef Per Boye Hansen, og at hun er positiv til hans etterfølger.

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk av Annilese Miskimmon etter at jeg ble kjent med henne, skriver Lorentzen om den påtroppende operasjefen.

Administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett, Nils Are Karstad Lysø, understreker at han, i motsetning til Steffens, opplever Miskimmon som svært åpen og samarbeidsvillig.

– Det er absolutt mitt inntrykk at hun er både inkluderende og lyttende, sa Lysø til Aftenposten tirsdag.

Dagen etter understreket styrelederen i Operaen, Anne Carine Tanum, at styret ga sin fulle støtte til Annilese Miskimmon som påtroppende operasjef.