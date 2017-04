Marguerite Duras skriver godt om nysgjerrighetens forbindelse med de store spørsmål.

Marguerite Duras

Sommerregn

Oktober Forlag

I Vitry, en forstad til Paris, vokser Ernesto opp i en familie på sosialhjelp. Med sine søsken lever han på et eksistensminimum, men har likevel livslyst. Særlig er barna opptatt av å lese. De finner bøker i søppelkasser og gjenglemt på busser og trikker.

En dag kommer Ernesto over en halvveis ødelagt bok som han leser for sine søsken – selv om han ikke har lært å lese.

Elev som lærer

Det høres underlig ut, og pussigere blir det, for Ernesto vil heller ikke gå på skolen, fordi han «ikke vil lære det han ikke kan». Ernesto viser seg å være et slags vidunderbarn, som tilegner seg kunnskap lett, for egen maskin.

Etterhvert må foreldrene ta et oppgjør med Ernestos lærer som, forunderlig også dét, kommer i et beundrende elevforhold til Ernesto etterhvert. Roller snus på hodet.

Grensen mellom barn og voksen, lærer og elev, modenhet og umodenhet, kunnskap og dumhet, blir stadig mer flytende gjennom en rekke fantasifulle opptrinn.

Pedagogikkens problem

Sommerregn kan beskrives som en poetisk utforskning av relasjonen mellom hva som er verdt og vite og ikke. Den er også en undersøkelse av relasjonen mellom barnet og de som vanligvis skal lære barnet noe: familien og skolen.

Er det nå så sikkert at barnet ikke kan finne ut det som er verdt å vite selv?

Ernesto lærer i hvert fall enormt mye likevel, selv om han ikke går på skolen. Han står nemlig og lytter utenfor skolevinduene. Senere også utenfor universitetets lesesaler. Han skal bare gjøre det på sin måte.

Tvetydighet og refleksjon

Hvor vil så Duras med denne utviskingen av skiller? Hun setter oss i en situasjon hvor vi blir såpass forundret at vi tenker over om hva disse skillene egentlig innebærer.

Gjennom slående bilder og pussige omvurderinger av roller og verdier holder hun fast på nysgjerrigheten og grublingen.

Hun skriver seg også inn i en tradisjon som går fra opplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau til dagens franske tenker Jacques Ranciere, hvor det sentrale er at læring best foregår gjennom elevens selvoppdragelse, eksperimentering og nysgjerrighet.

Konsentrerte enkeltbilder

Denne evnen til å skape en undring gjennom det litterære er et typisk for Duras. De fleste av hennes tekster er heller ikke kronologiske i konvensjonell forstand: de hopper fra scene til scene, og fordyper seg så mye i detaljer og narrative sidesprang at selve fortellingen blir sekundær.

Sommerregn er likevel ikke blant hennes beste. Den er for iscenesatt og teatralsk til at jeg helt lar meg forføre. Det er flere bøker jeg ville lest først (se sidesak), men alt Duras skriver er enormt leseverdig, også denne.

Bøkene hennes er fabulerende, springende – men de er ofte fylt av helt fantastiske bilder som får bøkene til å blomstre opp. Som når rester av språket Ernestos mor snakket da hun var ung dukker opp igjen:

«Fra fortiden henger noen ubotelige klanger igjen, ord hun liksom ruller ut, helt mykt, en slags sang som fukter innsiden av stemmen».

Nødvendigvis forfatter

Så kan man spørre seg hvorfor det oversettes så mange bøker av henne til norsk nå? Jeg tror hovedårsaken er at Duras utforsker de store temaene – død, erindring, kjærlighet, kunst – med en frihet i tanken som er uhyre sjelden.

Å snakke om begjær og kjærlighet på en måte som er like forankret i metafysikk og poesi som i kroppen er uvant, men desto viktigere i en verden hvor seksualitet defineres av flate bøker som Fifty shades of grey eller den flaue ekshibisjonismen og tittelysten i Paradise Hotel.

Den traurig virkelighetsbeskrivelsen i slikt gjør at noen vil hungre etter store perspektiver, vakre beskrivelser, for å se skjønnheten i egne liv.

Eget språk

Duras skriver også med en myndighet som er få forunt. Hun forsøker hele veien å finne sin egen vei gjennom språket, når hun skriver.

Men først og fremst innfrir Duras behovet for å forstå de mest grunnleggende følelsene i livet vårt som noe mer enn trivielle. Hun viser hvordan begjær og kjærlighet er knyttet til de største skjønnhetsopplevelsene og den dypeste undringen et menneskene kan erfare.

Lionel Cironneau / TT / NTB scanpix

Vil du ha mer Marguerite Duras? Her er noen tips:

Elskeren, Gyldendal 1985 (finnes som pocket)

Gyldendal

Dette er Duras hovedverk. Den inneholder alt som kjennetegner henne, men stikker dypere når det gjelder begjærets mysterier. Forholdet mellom den 14 år gamle hovedpersonen og hennes voksne elsker er nærmest metafysisk i billedbruken. Seksualiteten og det mystiske i forelskelsen får det til å brenne under føttene til leseren.

Le Camion (Lastebilen), 1977

Vi må ikke glemme at Duras var en habil regissør. Dette er hennes mest særegne film, siden handlingen nesten bare blir fortalt av Duras selv til skuespilleren Gérard Depardieu i hennes eget hjem. Det handler om en kvinne som blir plukket og av en lastebilsjåfør, men vi får bare se utsikten fra lastebilen. Sært, men modig. Vi får også et godt inntrykk av personen Duras. Liker du denne se også India Song (1975)

Sommeren 80

Heinesen Forlag, 2016

I artiklene Duras skrev for Liberation er hun i fri dressur og tar, for en gangs skyld, ikke for seg de store temaene – død, begjær, kjærlighet – men lar tankene spinne rundt trivielle og hverdagslige temaer. Underholdende og med enorm evne til å reflektere rundt detaljer.

Hiroshima, mon amour, 1959

Alain Resnais (regi), Marguerite Duras (manus)

Argos Films

Manuset til denne filmen er noe av det beste hun har skrevet, og er en av de vakreste filmer om kjærlighet som finnes. Kombinasjon av overordnede refleksjoner rundt krig og forelskelsens intime rom gjør dette til en film som ikke ligner på noe annet. Individuelle skjebner flettes overbevisende og originalt sammen med nasjoners historie.

Å skrive

Transfer Forlag, 2016

Det er alt

Transfer Forlag, 2017

Disse to småbøkene er essensen av Duras. I Å skrive kommer hun tett på sin egen autoritet som forfatter ved å rendyrke hva skriving egentlig er. Likevel bruker hun mer tid på en døende flue enn litteratur, direkte. I Det er alt viser at Duras har den litterære myndigheten i behold, selv rett før hun dør.