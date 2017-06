Oppstykket og omstendelig om vanskjebnen til brysomme kvinner

Fakta: Paula Hawkins: Ut i vannet Krim. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. Bazar Forlag.

Bokbransjen og en stor leserskare sikter seg i disse dager inn på den såkalte sommerboken. En bok som tradisjonen tro skal by på velturnert og lett fordøyelig underholdning for bedagelig innstilte solslikkere.

Paula Hawkins har tilfredsstilt disse forventningene før, og etter fjorårets megasuksess «Piken på toget», lanserer hun nå en ny fortelling myntet på et breddepublikum i feriemodus. «Ut i vannet» er lagt til den fiktive landsbyen Beckford i Nord-England.

Elven som renner gjennom dalbunnen gir stedet en dyster historisk klangbunn siden den i middelalderen fungerte som en slags lakmustest for å avgjøre om kvinner som på utilbørlig vis avvek fra patriarkalsk definert skikk og bruk, var hekser eller ikke.

Kunstprosjekt

Også i moderne tid har kvinner og elven forsiktig sagt vært en dårlig match, offisielt som følge av en stripe selvmord, og sammen med tenåringsdatteren Lena vender Nel Abbott tilbake til barndomstraktene for å lage et kunstprosjekt om sine ulykkelige medsøstre, helt til hun selv faller i vannet og blir en av dem.

Men hva var det som egentlig skjedde den natten oppe på klippekanten? Hoppet hun frivillig? Var det et hendelig uhell? Kan det ha vært tale om et drap? Den yngre søsteren Jules/Julia (leseren må tolerere en vedvarende vakling i navnebruken uten nærmere begrunnelse og motivasjon) får nok å gruble på når hun ankommer for å ta hånd om niesen sin, samtidig som det skinner igjennom at søskenforholdet var svært så anstrengt og at det ligger adskillig grums skjult i barndommen.

Upålitelige fortellere

Hawkins har valgt å spre handlingsgangen på et helt kor av fortellerstemmer, hvorav ingen, inklusive den sentrale politietterforskeren, er av det ærlige og oppriktige slaget – i alle fall ikke så lenge de kan unngå det.

Upålitelige fortellere, fortellere som fordreier og fortrenger ubehagelige sannheter over en lav sko, er siste skrik i krimverdenen, og kan utvilsomt fungere godt. I dette tilfellet skjærer det seg fordi upåliteligheten er for åpenbart og pratsomt anrettet, i tillegg til at de utallige synsvinkelskiftene fører til unødvendige overlappinger og gjentagelser.

Men vi tilgir en spenningsroman mye hvis den bare er nettopp det: spennende. Dessverre er ikke forfatteren på høyden her heller. De intendert sjokkartede vendingene er som regel synlige på relativt lang avstand, og da uteblir rimeligvis brorparten av virkningen.

Når så den skikkelsesskapende evnen er begrenset og språket mangler sting og spennvidde, er «Ut i vannet» blitt en trå og tungrodd affære, til tross for sterke enkeltepisoder og et våkent blikk for skyggesidene til et landsens lokalsamfunn.