Oppvaskmøte i Operaen i helgen – ledelsen vil legge lokk på konflikten

– Vi diskuterte medieoppmerksomheten den siste uken og hvordan de ansatte nå har det. Jeg har ikke gitt noen munnkurv. Hos oss er det opp til den enkelte å vurdere om man ønsker å uttale seg til pressen, men jeg har ikke ønsket å eskalere denne saken i media.

Det skriver Operaens administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø i en e-post til Aftenposten. I helgen møttes Lysø og musikksjef Karl-Heinz Steffens for å snakke om situasjonen.

Steffens er musikksjefen som skulle løfte operaorkesteret ut av anonymiteten. I stedet varslet han i forrige uke at han ikke vil fortsette i jobben når åremålet går ut i august 2018. Årsaken er, ifølge musikksjefen, at påtroppende operasjef Annilese Miskimmon er «umulig å samarbeide med».

Aftenposten snakket med Steffens fredag. Da var han svært opprørt og kritisk til flere enkeltpersoner i Operaen, og kom med en rekke påstander det ikke har vært mulig for Aftenposten å verifisere. Etter å ha hatt et møte med administrerende direktør Lysø, ba Steffens lørdag Aftenposten om å la være å publisere sitater fra samtalen.

Både Steffens, Miskimmon og Lysø har frem til nå uttalt seg om situasjonen. Nå vil de ikke lenger diskutere konfliktene offentlig.

– Prioriterer å møte de ansatte

Ifølge Steffens var han og Lysø blitt enige om at førstnevnte ikke skulle uttale seg mer til mediene om situasjonen. Lysø hadde ikke anledning til å la seg intervjue tirsdag, men han svarer på enkelte spørsmål via e-post.

– Møtet skulle vært på fredag, men han ba om å få utsatt det til lørdag på grunn av forestillingen han skulle dirigere fredag. Vi snakket om hvordan vi nå skal komme videre til det beste for hele Operaen, og at vi vil ha videre dialog om dette fremover, skriver Lysø.

– Hva gjør dere for å rydde opp i denne situasjonen nå?

– Mitt fokus er å gjøre det beste for Operaen fremover. De siste dagene har jeg prioritert å møte de ansatte som står midt oppe i dette for å diskutere veien videre. Jeg har i dag hatt møte med orkesterets representanter om hvordan vi nå går videre for å finne Steffens etterfølger, skriver Lysø.

Fakta: Dette er ledelsen i Operaen Administrerende direktør: Nils Are Karstad Lysø. Går av i 2017. Erstattes av Geir Bergkastet i 2018.

Nils Are Karstad Lysø. Går av i 2017. Erstattes av Geir Bergkastet i 2018. Operasjef: Per Boye Hansen . Går av i 2017. Erstattes av Annilese Miskimmon høsten 2017.

. Går av i 2017. Erstattes av Annilese Miskimmon høsten 2017. Musikksjef: Karl-Heinz Steffens. Varslet avgang i 2018. Foreløpig ingen erstatter.

Varslet avgang i 2018. Foreløpig ingen erstatter. Ballettsjef: Ingrid Lorentzen. Har stillingen frem til 2022.

Må samarbeide i over et år

Lysø sa til Aftenposten i forrige uke at det er veldig synd at Steffens trekker seg allerede før Miskimmon formelt tiltrer som operasjef. Lysø understreket at han, i motsetning til Steffens, opplever Miskimmon som svært åpen og samarbeidsvillig.

Lysø slutter selv som direktør ved Operaen 1. august 2017. Da begynner Oslos tidligere kinodirektør Geir Bergkastet i jobben.

Erik Berg

Steffens og Miskimmon ble lansert som Operaens nyeste kreative toppledere samtidig, i desember 2015. Musikksjefen begynte 1. august 2016, mens den nye operasjefen først tar over etter Per Boye Hansen høsten 2017.

Forholdet mellom de påtroppende sjefene skal ifølge Steffens ha surnet før noen av dem hadde begynt i Operaen.

Lysø har ikke besvart Aftenpostens spørsmål om hvordan et samarbeid mellom Steffens og Miskimmon skal fungere frem til førstnevnte slutter i august neste år.

Lysø har heller ikke svart på hvor lenge han har kjent til problemene mellom de to, eller hva som ble gjort for å løse saken før den havnet i mediene i forrige uke.

– Designet for å skape konflikt

Påtroppende operasjef Annilese Miskimmon er for tiden opptatt med en operaproduksjon i London. Hun ønsker å ta videre diskusjoner om samarbeidsforholdene ved Operaen internt.

Avtroppende operasjef Boye Hansen sier til Aftenposten at det foreligger et stort behov for å endre ledelsen i Operaen.

– Konfliktene som har pågått har etter mitt syn mye å gjøre med den tredelte styringen i Operaen. Det er en ledelsesstruktur som er designet for å skape konflikt, og den pågående konflikten er et eksempel på det, sier Boye Hansen.

Han ønsker ikke å kommentere den konkrete konflikten nærmere.