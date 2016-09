Ord deling

I dag og i morgen kommer topp-prestasjoner fra to ulike fraksjoner i finansbransjen: Først et uimotståelig tilbud om et kurs i regnskapsføring. Denne virksomheten foregår over det meste av kongeriket, og takstene er så pass høye at skriveferdighetene burde ha vært på samme nivå.

Hovedproblemet er orddelingene, eller rettere sagt ordoppdelingene, helt på linje med grufulle trusler om lamme lår og sukker som biter, altså «sukker biter».

Det er orienteringer om avkastning og gevinst på «verdi papirfond» og innføring i en ny skatteforvaltningslov som skal styrke «retts sikkerheten fra 2017». Deltagerne får vite mer om «Skatte etatens Risikoprosjekt nær stående» – halvt liggende, kanskje? Ellers er det «etter utdanningstimer» for regnskapsførere, revisorer og advokater, og man har også tenkt på «bedrifts ledere».

Dette tilbys med rabatt, altså bare 2850 kroner «isteden for» ordinær pris. Men hvis man ikke avbestiller innen fristen, faktureres hele «kurs avgiften». «Istedenfor» er et skummelt ord. Det kan nemlig skrives i ett; en annen mulig variant er «i stedet for» i tre ord. Slikt er ikke av de katastrofale eller misvisende feil. Det er bare det at et firma som tilbyr kurs, vil øke troverdigheten hvis det kan dokumentere at det behersker ikke bare skatte- og regnskapsbestemmelsene, men også det meste av rettskrivningsreglene. Ellers kan slikt ta skrittet over i risikoprosjektenes rekker.

Den som leter etter grunnene til at denne formen for orddeling forekommer hyppigere, kan søke forklaringen i påvirkningen fra engelsk. Der er sammenskrivning av ord til nye ord mindre vanlig enn det er i svensk, dansk, tysk og norsk. Dessuten virker nok vokal-kollisjon skremmende på mange, men det heter Skatteetaten og miljøødeleggelse.

Og i morgen? I morgen trekker skyene seg sammen til et lynnedslag fra bloggernes himmelhvelving.