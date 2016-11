Oscar-vinner Eddie Redmayne overtar tryllestaven

Etter å ha spilt inn snaut 8 milliarder dollar med «Harry Potter»-filmene, lanserer Warner-studioet en ny filmserie basert på J.K. Rowlings gullkantede univers.

I hovedrollen som forfatteren og Amerika-fareren Salmander Fisle finner vi briten Eddie Redmayne.

Når Aftenposten treffer ham i toppen av et Manhattan-hotell, vil han ikke høre snakk om at han er begynt å fire på kravene karrieremessig. Det til tross for at han vant Oscar for Stephen Hawking-portrettet The Theory of Everything (2014) og ble nominert igjen for transkunstnerdramaet The Danish Girl (2015).

– Jeg tenker ikke på dette som noen barnefilm, erklærer han på vegne av kinoaktuelle «Fabeldyr og hvor de er å finne», sier han.

– Det fungerer heller ikke sånn at du setter deg ned med representantene dine etter å ha vunnet en pris: «Ok, hva gjør vi nå?» Nei, det koker fortsatt ned til dreieboken. Og det fantastiske her var at den inneholdt mørke thrillerelementer, skarp komedie, romantiske overtoner og generelt mye sjel. Jeg ble genuint rørt, hvilket er alt som skal til. Du må stole på instinktet ditt, tilføyer Redmayne, like pen i hverdagstøyet som kostskolebakgrunnen hans skulle tilsi.

Les også:

Outsiderskikkelser

Rowling har skrevet manuskriptet til Fabeldyr og hvor de er å finne selv, med utgangspunkt i sin egen kortroman og Potter-spinoff fra 2001.

Boken er egentlig laget som en lærebok om magiske dyr Harry Potter og hans medelever har på Galtvort, men er nå omgjort til en helaftens fortelling.

Handlingen starter idet «magizoologen» Fisle ankommer 20-tallets New York, hvor onde krefter truer både trollmenn og menigmann. Personlig er han mest opptatt av sine elskede vesener, som snart havner på avveier og setter byen på hodet. Da blir det opp til Salmander – og et knippe nye venner – å finne dem før det er for sent.

Ifølge Redmayne rommer historien et «mildt miljøbudskap», men mer enn som så som er minst like relevant.

– Det handler også om forståelse. Disse skapningene blir jo ansett som en trussel fordi de er «annerledes», påpeker han.

– Det fine med Rowling er at hun vever inn temaene sine med samme kløkt som store dramatikere, sånn at det ikke oppleves som en forelesning. Noe av det jeg liker best, er at de sentrale skikkelsene hennes – på en eller annen måte – er outsidere. Det tror jeg er mye av grunnen til at verden falt så pladask for Potter-serien. Når alt kommer til alt, tror jeg nemlig de færreste av oss føler seg på innsiden.

Warner Bros.

Park-parringsdans

Skjønt, sekvensen der Fisle sporer opp et av de største beistene i Central Park – og lokker det ned i kofferten sin med dyrisk tiltrekningskraft – skulle Redmayne angivelig vært foruten.

– Rowling pleier å legge inn de vakreste beskrivelser. I dette tilfellet, derimot, sto det kun: «Salmander danser parringsdans.»

Han ler så det skvulper i medbrakt-kaffebegeret.

– «Herregud, for et mareritt,» tenkte jeg. Imidlertid var det bare å grave seg ned i YouTube-hullet og studere ulike ritualer. Jeg prøvefilmet sikkert ti varianter der jeg gjorde fullstendig skam på meg selv, og sendte samtlige til regissør David Yates. Jeg har aldri vært så nervøs som da jeg ventet på tilbakemeldingen hans om hvilken vi skulle gå for.

– Stemmer ryktet om at du pådro deg lyskestrekk under de faktiske opptakene?

– Ja – og fordi jeg var så full av adrenalin, og fordi jeg rullet rundt på samme måte i to hele netter, skadet jeg ryggen. Da jeg kom hjem, lurte kona mi Hannah på hva jeg hadde vært ute for. «Jeg har danset parringsdans,» sa jeg. «Hva behager?!» svarte hun.

Nybakt far

– Hvordan har Oscar-seieren forandret livet ditt?

– Vel, da det skjedde, var jeg allerede midt i innspillingen av «The Danish Girl». Jeg husker jeg fløy rett fra seremonien i Los Angeles og stupte lukt inn i en intens scene i London. Siden ventet denne filmen, så det er først nå det begynner å gå opp for meg. For øvrig har vi nettopp fått barn, noe som òg kan være temmelig distraherende.

Det skvulper i pappkruset igjen.

– Iblant titter jeg opp og ser statuetten stå der, i leiligheten vår, sier Redmayne.

– Den skinner så kraftig at den nesten ser falsk ut. Det blir nesten for mye av det gode.

Fakta: «Fabeldyr og hvor de er å finne» Britisk-amerikansk eventyrfilm fra 2016

Basert på J.K. Rowlings bok ved samme navn

Regi: David Yates

Skuespillere: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Colin Farrell, Ron Perlman, Samantha Morton, Ezra Miller, Alison Sudol

Lengde: 2 t. 11 m.

Fakta: Eddie Redmayne Fullt navn: Edward John David Redmayne

Britisk skuespiller født i London 6. januar 1982

Gift med Hannah Bagshawe siden 2014, én datter

Utdannet ved Eton og Trinity College, Cambridge

Teaterdebuterte i Shakespeare-stykket «Helligtrekongersaften» i 2002

Filmdebuterte i Gregory Reads «Like Minds» i 2006

Vant Oscar for portrettet av Stephen Hawking i «The Theory of Everything» (2014)

Kinoaktuell som Newt Scamander i «Fabeldyr og hvor de er å finne»