Oslo Early lover godt

Konsert

Oslo Early, åpningskonsert

Universitetets aula

Georg F. Händel: Concerto Grosso og Orgelkonsert, Henry Purcell: Ode til St. Cecilia (1692).

Barokkanerne, ledet av Nils Ulrik Mortensen, med Göteborg Baroque (kor og solister).

Hovedstaden nærmest koker av arrangementer drevet frem av engasjerte musikere nå i oktober. Sist helg ble Robert Schumanns kammermusikk feiret tre dager til ende på Nynorskens hus, med Engegårdkvartetten som primus motor, torsdag inviterte Ensemble Allegria til etterjobb-konsert på røffe Månefisken. I uken som kommer markerer Oslo Strykekvartetts 25-årsjubileum med Beethoven og diverse påfunn i Den Gamle Logen.

Mens kulturpolitikerne er ute med sparekniven mot de store institusjonene, er det som om friere grupper av musikerne går på høygir: samler seg om musikk de elsker, skaffer lokaler og syr alt sammen midler fra forskjellige kilder til program for en ettermiddag, en kveld eller en hel helg.

Slik kan det bli litt av hvert av, men nivået er høyt og noe oppleves som store begivenheter. I Universitetets aula fredag føltes det som vi var vitner til at norsk tidligmusikkmiljø endelig samlet kreftene og løftet seg til et nytt nivå.

1600- og 1700-tallet

De har hatt kummerlige kår i Norge, de som har villet spesialisere seg på den eldste av den såkalte klassiske musikken – særlig barokkmusikk – ved å studere hvordan den ble gjort på og før 1600- og 1700-tallet, skaffe tarmstrenger å stryke på og blåseinstrumenter uten ventiler.

Hverken utdanningsinstitusjonene eller bevilgende myndigheter har gitt dem særlig gode vilkår. Men noen ildsjeler har holdt koken, satt sammen ensembler og konsertserier og kompet utallige kor til jule- og påskeoriatorier, sesong etter sesong. Omsider har de også sjøsatt sin egen festival.

Uhøytidelig, ikke useriøs

Den startet fredag med en passe sær fanfare: en grumsete akkord som gikk over i en collage av forskjellige barokkverk, visstnok satt sammen av trompetistene i orkesteret.

Med det var en uhøytidelig tone satt, men langt fra useriøs: under ledelse av gjestende stjerner – den eminente cembalisten og dirigenten Lars Ulrik Mortensen og konsertmester Matthew Truscott på fiolin – ga Barokkanerne oss to Händel-konserter vi sent vil glemme.

Tolkningen var skarpskåren, varm og samspilt, og ensemblemusikerne fikk skinne da de inntok rampelyset. Ikke bare solist Christian Kjos i orgelkonserten, men også en cellist her, en blåser her og en luttspiller der. Det meste var på plass – til timingen i siste stakkato-sats, den var nedpå, årvåken og morsom.

St. Cecilia

Kveldens hovedverk, Ode til St. Cecilia av Henry Purcell, fra 1692, er et fantasirikt verk til ære for musikkens skytshelgens. Etter en flott "overture" løftes instrumentgruppene frem etter tur, i stilfull match med åtte sangere – i kor, som duoer og solo.

Solistene var hentet fra Göteborg Baroque denne kvelden, og viste finstilt teft for tidligmusikkens stilgrep: som knapp vibrato og slank klang, rytmikk som svinger, klar artikulasjon.

Oden blottstiller også eventuelle ujevnheter, ikke minst i intonasjon og balanse, og fremføringen var ikke helt plettfri. Men uansett var det en fryd å få oppleve verket – som knapt er fremført i Norge før – i en så engasjert, skinnende kompetent tolking.

Den var lovende for helgen videre og gir grunn til å håpe at Oslo Early er kommet for å bli. Tidligmusikken trenger en festival for å skinne og hente inn det beste utenfra – det bare å tenke på hva Ultimafestivalen har gjort for samtidsmusikken – og hovedstaden bør se og høre verdien av den.

Konserter også søndag kl. 14 på Sentralen (Ung barokk) og kl. 19 i Gamle Aker Kirke (Bach med Barokkanerne, Andrew Truscott m.fl.)