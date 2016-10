Ottar-medlemmer anmeldt av Sophie-Elise

Det bekrefter både bloggerens manager, Marte Schei, overfor Side 2.

– Hun har levert anmeldelsen i kveld, sier Schei.

Vaktleder Arne Kaspersen på Kriminalvakta i Oslo politidistrikt bekrefter overfor Nettavisen at den er mottatt.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at flere medlemmer av Facebook-gruppa skal ha kommet med trusler om vold og voldsutøvelse rettet mot Isachsen etter at hun omtalte gruppa på bloggen sin i forrige uke.

Det gjorde hun fordi det ble spredd et bilde av 21-åringen av seksuell karakter i gruppa. Reaksjonene på innlegget førte til at hun valgte å fjerne det fra bloggen etter råd fra politiet. Nå ønsker hun at saken skal tas videre hos politiet.

Flere anmeldelser

Onsdag varslet også 20 år gamle Ingrid Jackson at hun ville politianmelde medlemmer av gruppa. Hun skrev et innlegg på Facebook der hun ba sine mannlige venner om å melde seg ut av gruppa etter at hun leste blogginnlegget til Isachsen.

Hun ble da møtt av samme reaksjoner som Isachsen.

Etter alt oppstusset rundt gruppa sank først medlemstallet fra rundt 40.000 ned til 25.000 på få dager. Men nå har medlemstallet tatt seg opp igjen og er i ferd med å runde 40.000 på nytt.

– Gjort oss en tjeneste

Mannegruppa har tatt sitt navn fra sin noe mer seriøse motpart Kvinnegruppa Ottar. Leder av kvinnegruppa, Ane Stø, sier til Aftenposten at alt oppstusset om Facebook-gruppa egentlig har gjort kvinnegruppa en tjeneste.

– Disse groteske holdningene finnes altså. Det lever et kvinnehat der ute som vil trekke samfunnet i en helt annen retning enn vi vil. Det kan være greit for folk å få det sjokket, så vi kan diskutere disse holdningene. Jeg tror flere nå innser at det er behov for feminisme, sier Stø.

Kvinnegruppa har snaut 7.500 følgere på sin Facebook-side. (©NTB)