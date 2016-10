Pål Gerhard Olsen: - Norske krimforfattere bruker religion som tanketom rekvisitt

Hvor alvorlig vi skal ta kriminallitteraturen, er et spørsmål jeg som krimanmelder til stadighet har stilt meg selv - i takt med at sjangerens popularitet skyter jevnt og trutt i været.

Fersk bibliotekstatistikk viser at 23 av de 50 mest utlånte titlene siste halvår var krimbøker. Salgstallene er enda mer talende. Krim dominerer fullstendig, ispedd komisk ensartede løkkeskriftbøker beregnet på den drømmende dame av i dag.

Krim er altså for lengst blitt folkelesningen par excellence. Det tilsier at det er gode grunner til å ta den på alvor.

Ikke bare som leverandør av høyoktane spenningskurver som kan fungere som en slags mentalhygienisk sikkerhetsventil i en strengt regulert tilværelse, men også som en sjanger med en tung tematisk orientering, der den regulære skjønnlitteraturen har beveget seg i en tydelig individualpsykologisk og noen vil si sneversynt retning.

Multikulturalisme

Det er en utbredt oppfatning blant krimforfattere at det er til krimfortellingen du må gå hvis du er på jakt etter presise og dyptpløyende samfunnsbeskrivelser. Og krim handler jo ganske riktig om bestemte og distinkte ting. Økonomiske misligheter. Korrupsjon. Ulovlig overvåkning. Opprørende familievold. Lyssky virksomhet over en lav sko.

Det eneste det kan synes som om norsk samtidskrim ikke handler om, er religion, i en tid da nettopp religiøst avledede problemstillinger har plassert seg helt sentralt i samfunnsutviklingen.

Denne vendingen bunner naturligvis først og fremst i overgangen fra monokultur til multikulturalisme, fra en forvitret bedehuskultur til livskraftige islamske miljøer. Et hamskifte som er blitt en kilde til besvær for et sekularisert Norge som roser seg av å være tolerant og inkluderende, men som nok ikke var forberedt på måtte ta så skarp og prinsipiell stilling til fundamentalisme og Syria-farere, heldekkende ansiktsplagg, segregert svømmeundervisning og så videre.

Mangler språk for religion

Alle disse aspektene blir saktens berørt i moderne norske kriminalromaner, men felles for den heller sparsomme vinklingen er at forfatterne konsentrerer seg om de utslagene en religiøs livsfølelse får, ikke den religiøse livsfølelsen i seg selv. Ja, det kan virke som om forfatterne ikke forstår hva det vil si å ha en religiøs livsfølelse overhodet. Som om de mangler ord, et gangbart språk for å fange dette fenomenet i flukten.

Det kan virke som om forfatterne ikke forstår hva det vil si å ha en religiøs livsfølelse overhodet.

Setter vi likhetstegn mellom religionsdekning og islam, noe det er vektige grunner til å gjøre, ligger trykket på religionens ytre manifestasjoner. Man står på utsiden og kikker inn, og det man da får, er religion som et spenningsfremdrivende virkemiddel, en trofast og sensasjonell leverandør av manipulerende mørkemenn, kvinnemishandlere og homofobe fanatikere.

Den klokkeklare underteksten er at religion, all religion, bare et skalkeskjul for simpel maktutøvelse. Religion har ingen egenverdi, kan ikke reflekteres over i lys av eksistensiell undring, en mulig foredling av menneskesinnet, det å sette livet sitt inn en større sammenheng enn pensjonspoengenes.

Karikering

Kort sagt er det belegg for å hevde at krimforfatternes strategi i møte med en religiøs overbevisning, er karikaturen og demoniseringen. En slik praksis er det lang tradisjon for, og før islam stjal overskriftene, ble den vår forhenværende statsreligion til del.

I utallige kriminalromaner trekkes kristensekt-kortet når en står i beit for en sterk scene. En sekt ledet av en karismatisk og tilsynelatende uskyldshvit messiasskikkelse som messer om frelse og forløsning, men som avslører seg som en selvsentrert sjarlatan av verste skuffe. At slike falske og sleske profeter jo faktisk finnes i det virkelige liv, er en annen sak, men skal en bruke den gjengse kriminalroman som sannhetsvitne, utgjør den forbryterske religiøse kvakksalveren hele virkeligheten, punktum finale.

Samfunnskritikk på autopilot

På stående fot kan jeg bare huske én fattig kriminalroman fra nyere tid som gir en positivt ladet fremstilling av et religiøst tenkende menneske, nemlig portrettet av en pinsevenn i Torkil Damhaugs glimrende psykothriller Ildmannen. Tom Egeland er en annen forfatter som utmerker seg i et gjennomgående svært så skrint og stusslig felt.

Ryggraden i Bjørn Beltø-romanene hans er en kritisk og forbilledlig kunnskapsbasert undersøkelse av religiøse/kristne forestillinger, men hos ham er det den historiske dimensjonen, fundamentet for de religiøse trossystemene det settes fokus på, ikke den nåtidige religionsutøvelsen sett innenfra. Ellers later det til at våre hjemlige krimforfattere i forstemmende stor grad agerer på autopilot.

«Kritikk»

«Nå må vi trå til med en dose saftig og effektfull samfunnskritikk», er det som om de tenker, og da griper de søvngjengersikkert til «the usual suspects» av skinnhellige moralister med både svin på skogen og lik i lasten.

Skal kriminallitteraturen leve opp til sitt eget robuste selvbilde som en sjanger som kan gjøre oss klokere på det samfunnet vi lever i og ikke bare kile de mest lettpåvirkelige nervetrådene våre, bør den ta sitt eget forhold til religion opp til ny vurdering. Slutte å behandle den som en tanketom rekvisitt og snarere anse den som et komplekst kreativt reservoar å øse av.