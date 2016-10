Pangåpning for «Børning 2», sett av 213.000 på fem dager

– Dette er helt fenomentalt og overgår selvsagt alle våre villeste fantasier om omsetning i åpningsuken. Det som er gledelig er at filmen ser ut til å gå bra over hele landet. Kinopublikum spenner fra de helt unge til de som er langt opp i årene, sier regissør Hallvard Bræin etter at filmen hans inntil søndag kveld hadde solgt hele 212.812 kinobilletter.

Børning 2 hadde et budsjett på 40 millioner kroner, og ifølge produsent John M. Jacobsen ser det nå svært lovende ut for at investorene skal få alle pengene sine tilbake.

SF Studios

Starter bedre enn Kongens nei

118.826 av billettene til Børning 2 ble solgt fra fredag til søndag. Dermed kan den norske bilfilmen notere seg for den sterkeste åpningshelg hittil i kinoåret 2016. I tillegg drar en rekke førpremierer siden midten av forrige uke billettsalget kraftig opp.

Erik Poppes Kongens nei sto for den forrige rekordnoteringen i år, med nesten 117.000 solgte billetter. Den filmen har til nå solgt 508.536 kinobilletter, og troner suverent på årets kinotopp foran amerikanske Et helt halvt år.

Til sammenligning hadde Kongens nei et besøk på 163.218 på sine første fem dager.

– Hvor mange kinobilletter tror dere Børning 2 kan klare å omsette?

– Det vil jeg ikke begi meg på å tippe, men vårt uttalte mål er å slå Kongens nei. Så får vi ser hvordan det går, svarer Børning 2-produsent John M. Jacobsen.

Billøp fra Fosnavåg til Murmansk

Den første Børning-filmen kom i 2014 og ble årets mest sette norske film med et salg av 382.000 kinobilletter.

I årets film kjører de bilgale karakterene et ulovlig løp fra Fosnavåg til Murmansk, gjennom Sverige og Finland. Anders Baasmo Christiansen, Jenny Skavlan, Otto Jespersen, Lise Karlsnes, Henrik Mestad og Sven Nordin er blant dem som har ledende roller i filmen.