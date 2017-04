«Paradise Hotel» drar unge TV-seere med strømming, apper og sosiale medier

Paradise Hotel er blitt TV-konsernet MTGs lekegrind når det gjelder eksperimentering med fremtidens TV-titting. I den niende sesongen kan Paradise-universet følges på TV, i strømmetjenester, på sosiale medier, i en video-app og som nettspill.

Én måned etter premièren, kan kommunikasjonssjef Line Vee Hanum i MTG, som blant annet eier TV3 og strømmetjenesten Viafree, melde om et snitt på 258.000 seere pr. episode. Tallene gjelder de daglige sendingene og reprisene på TV3, opptak og seing via gratistjenesten Viafree.

I tillegg er det endel som ser Paradise via strømmetjenesten Viaplay, men disse tallene er ikke offentlige.

– Tidligere har Paradise Hotel hatt enda flere seere, men samlet sett har de grunn til å være fornøyd. Over 250.000 i snitt er akseptabelt, sier TV-sjef Morten Wiberg i mediebyrået Carat.

I forkant av seermønstrene

I 2015 flyttet TV3 Paradise-sendingene fra klokken 21.30 til 22.30. Hensikten var å lokke seerne over på strømmetjenester. Fjorårssesongen ble en av de mest sette med et snitt på 304.500 seere, selv om seertallene på den tradisjonelle TV-skjermen falt.

– Vi ønsker å nå den unge målgruppen der de er, og bygge seervaner for fremtiden. Paradise Hotel ligger i forkant av seermønstrene. Vi har ikke like høye tall som i fjor, men programmet leverer som planlagt, sier Hanum i MTG.

Ifølge Carat er 74 prosent av dem som ser Paradise på TV3 under 50 år. Det vil si at de tilhører såkalte «kommersielle målgrupper» som er attraktive for annonsørene. Hanum sier «de fleste» seerne er 20–29 år.

– For kommersielle TV-kanaler er det normale at i hvert fall 50 prosent av seerne er over 50 år, så tallene er ganske unike. De under 30 år er spesielt vanskelige å nå, sier Wiberg.

Utvider hele tiden

Når MTG først har de unge på kroken, benytter de anledningen til å eksperimentere mye med TV-formatet. I år har deltagerne fått utlevert hver sin telefon, slik at de kan lage filmsnutter og ta bilder som de deler på Facebook, Instagram og Snapchat.

I tillegg har MTG inngått et samarbeid med Lavo, en video-app der deltagerne kan komme med utfordringer til publikum. Appen ble lansert i forbindelse med Paradise-premièren i mars. Ifølge Lavo-gründer Tom Roger Sokki har 30.000 lastet ned appen.

Onsdag ble Paradise-universet utvidet igjen. Da kjøpte MTG studentprosjektet Fantasy Paradise Hotel, et nettspill som lar brukerne «leke» Paradise Hotel.

– Vi har en idé om at vi må ta et steg videre hver sesong. Innholdsmessig følger vi malen som vi vet at fansen elsker, men vi utvider universet litt hvert år for å sørge for at programmet treffer målgruppen, sier Hanum.

Lærer av Paradise Hotel

For MTG og TV3 er Paradise Hotel blitt en viktig kilde til læring.

– Vi har tatt med noe av lærdommen over til blant annet Luksusfellen og matprogrammer, særlig når det gjelder bruken av sosiale medier. Det er mye prøving og feiling, og alt justeres underveis, sier Hanum.

Det er foreløpig ikke klart om Paradise Hotel får en ny sesong neste år.