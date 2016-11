Paradoksal kildebruk

Onsdag deles Brageprisen ut. Fire gode bøker er nominert i kategorien sakprosa. Bare én av disse kan regnes som klassisk fagformidling, nemlig Utilregnelighet av medisinhistorikeren Svein Atle Skålevåg.

De tre øvrige kandidatene er fortellende sakprosa som bygger på et bredt spekter av muntlige kilder og journalistisk research. Alle tre forfattere har gjort en rekke intervjuer, men de bruker dette materialet på høyst forskjellige måter.

Ja, Brageprisen 2016 er en gyllen anledning til å drøfte hvilke metoder som preger den fortellende sakprosaen akkurat nå.

Besnærende historie

To søstre av Åsne Seierstad er en besnærende historie om ungdom og radikalisering. Seierstad tegner et levende bilde av to norsk-somaliske jenter som ender opp som jihadistkoner i Syria. De har ikke selv latt seg intervjue, men Seierstad har snakket med deres familie, venner og lærere. Søstrenes far er fortellingens hovedkilde og hovedperson.

Boken er av spesiell interesse fordi Seierstad hele veien tangerer og utfyller nyhetsbildet. Samtidig presenterer hun scener og opplysninger som vanskelig vil kunne passere i vanlige nyhetssaker. Kildegrunnlaget er for vagt og spinkelt.

Rykter om djevleutdrivelse

Som leser skjønner man ikke hvem som er kilde til hva når Seierstad eksempelvis forteller om en djevleutdrivelse som er så voldelig at den «besatte» kvinnen dør. Selve hendelsen er tydeligvis omstridt i Rabita-moskeen, der utdrivelsen skjedde, for Seierstad går etter hvert over til betegnelsen «rykter».

Lange partier i boken består av utskrifter fra elektroniske logger. Det er tankevekkende lesning og metodisk tilforlatelig når meldingene går direkte mellom søstrene i Syria og broren i Norge.

Andre steder blir slike meldinger brukt nærmest som bevis for høydramatiske hendelser.

Eksempelvis virker det som om Seierstad hovedsakelig bygger på en chat mellom to venninner når hun skildrer omstendigheten rundt et påstått barnedrap i Syria. Det dreier seg om sønnen til en sentral norsk islamist og Aisha Shezadi Kausar (som ble kjent i offentligheten da hun i 2011 forsvarte bruken av niqab).

Kausar har selv ikke bidratt til boken, så loggen må Seierstad ha fått fra hennes venninne (som i boken later til å opptre under pseudonym). Seierstad går god for hendelsesforløpet og navngir den påståtte drapsmannen.

«Litterær journalistikk»

Det kan være sannheten hun forteller. Poenget er at leseren mangler muligheten til å gå Seierstad etter i sømmene. Man må bare stole på forfatteren, og hun tar i liten grad forbehold som kan åpne for andre versjoner.

Seierstad kaller sin metode «litterær journalistikk», noe som signaliserer en friere form enn nyhetsjournalistikken. Det finnes da heller ingen Vær varsom-plakat for journalistikk i bokform, så forfatteren behøver ikke å forholde seg til pressens regelverk.

Samtidig er Seierstad selv svært oppsatt på realitetene. «Dette er en dokumentarbok», skriver hun i forordet, faktisk er det de aller første ordene i To søstre. Senere i fremstillingen arresterer hun Dagbladet for dårlig kildekritikk. Da blir man som leser ekstra var for hennes egen dokumentasjon.

Munter idéhistorie

Seierstads begrensninger er tydelige om man sammenligner To søstre med de andre kandidatene til Brageprisen. Bjarne Riiser Gundersen har på sin side skrevet en munter bok om postmodernismen i Norge. Ikke desto mindre er den utstyrt med et omfattende noteapparat som fortløpende forklarer hvordan intervjuobjekter og andre kilder er brukt.

Til sammenligning skriver Seierstad et ganske sveipende og generelt metodekapittel.

Ivo de Figueiredo har valgt en tredje vei i boken En fremmed ved mitt bord. Her ligger kildene innbakt i fortellingen på den måten at fortellerstemmen former all bakgrunnsinformasjonen i sitt bilde og sin fortelling.

Privat

En fremmed ved mitt bord er slik sett en førstepersonsfortelling der Ivo de Figueiredo selv tar ansvar for fremstillingen av sin fars historie og forholdet dem imellom. Sjangermessig står den nærmere romanen, uten at forfatteren har villet fire på dokumentasjonen. Faktisk avsluttes også denne boken med mer konkret informasjon om kildebruken enn To søstre.

Åsne Seierstad beveger seg inn i et minefelt med åpenbare utfordringer knyttet til kildene. Desto større behov har leseren for fortløpende informasjon om de valgene – og sjansene – hun tar. Men paradoksalt nok er det den mest journalistiske Bragepriskandidaten som i minst grad gir innsyn i kildebruken.