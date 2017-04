Påskekrim fra virkeligheten

18. desember 2015 kan regnes som et taktskift for true crime-sjangeren. Sjangeren som er så amerikansk at vi ikke har et skikkelig norsk navn på den, tok da ti kjappe steg fra å være skrekkelig underholdning for spesielt interesserte til å bli en driver for verdens største underholdningstjenester.

Nest mest sett på Netflix

Merkedatoen var ikke et drap eller dagen da en etterlyst seriemorder omsider ble arrestert, men førjulsdagen da Netflix publiserte alle ti episodene av dokumentarserien Making a Murderer. Historien om Steven Avery og nevøen Brendan Dasseys ferd gjennom rettssystemet i Wisconsin traff de fleste nerver som fantes hos TV-seerne.

Uansett hva man måtte mene om duoens skyld, eller dokumentarskapernes utelatelse av enkelte elementer, var Making a Murderer intenst spennende, genuint rørende og ubehagelig brutal, og eksepsjonelt godt fortalt av Laura Ricciardi og Moira Demos.

Duoen hadde da også tilbrakt nærmere et tiår med saken, og uttellingen var maksimal. Netflix oppgir ikke seertall, men analyser gjort for Variety viste at Making a Murderer var strømmetjenestens nest mest sette serie fra september 2015 til mai 2016. Slikt blir lagt merke til når produksjonsbudsjetter skal signeres.

Perfekt timing, også for norske podcaster

Tidspunktet for lanseringen var da også perfekt. Tidligere i 2015 hadde podcast-ekspertene bak serien This American Life gjort tydelige endringer i podcast-landskapet med Serial. Saraha Koenigs dypdykk i saken mot Adnan Syed, dømt for drapet på eks-kjæresten Hae Min Lee, fengslet lyttere, og inspirerte et bredt utvalg av true crime-podcaster av forskjellig sort.

Den nylig lanserte oppfølgeren S-Town bør nevnes, mens Someone Knows Something, Up and Vanished og den noe lettere Missing Richard Simmons faller også innenfor true crime-sjangeren i podcast-universet. Her hjemme fikk VG suksess med Uløst, som tok for seg Birgitte Tengs-saken, mens NRKs prisvinnende Purk eller skurk åpner opp rettsprosessen mot Erik Jensen på inkluderende og interessant vis. Anmeldelse: Making a Murderer - mesterlig om mord

Mangfold i mørket

Mens Steven Avery og nevøen kom fra amerikansk småbyfattigdom i Wisconsin, vakte den eksentriske milliardærsønnen Robert Durst mye oppmerksomhet tidligere i 2015. Da var han hovedperson i true crime-dokumentaren The Jinx: The Life And Deaths of Robert Durst, som også beredte grunnen for Making A Murderers ankomst.

Serien var noe så sjeldent som et innblikk i en verden av rikdom og privilegier. Historien om Dursts forhold til tre drepte kvinner, eks-konen, en forfatter og naboen i Texas, kunne ikke vært skrevet mer oppsiktsvekkende av Norman Mailer, Ann Rule eller andre true crime-eksperter. Anmeldelse: The Jinx - vårens verste eventyr

Netflix har ridd videre på true crime-bølgen etter suksessen med Making a Murderer, og mens sesong 2 – om Steven Averys videre kamp og Brendan Dasseys potensielle løslatelse – kommer i løpet av året, har strømmetjenesten sett til blant annet Israel for mer kriminelt strømmeinnhold.

Utfordrer ytringsfriheten

Shadow of Truth er en israelskprodusert serie om drapet på 13 år gamle Tair Rada på en ungdomsskole i bosettelsen Qatzrin, og tar for seg etterforskningen, rettssaken mot en ukrainsk skolevaktmester og de påfølgende konspirasjonsteoriene, anklagene og ankene.

Serien vakte så mye oppmerksomhet i Israel at statsadvokaten Shay Nitzan kalte den «en trussel mot demokratiet». Dette førte igjen til at statsminister Benjamin Netanyahu påpekte at Nitzans uttalelser var et angrep på ytringsfriheten. Sammenlignet med hva norske seere er vant til, oppleves Shadow of Truth ofte på grensen til grafsende og spekulerende, men samtidig som en nødvendig dokumentar om et grusomt drap hvor feil mann muligens er dømt. Anmeldelse: Media slipper billig unna i dokumentar om Amanda Knox Netflix’ traff derimot ikke like godt med Amanda Knox, serien om den amerikanske studenten som ble dømt og frikjent for drapet på sin romvenninne i Italia. Både Amanda Knox og Shadow of Truth sorterer under Netflix Originals-banneret, altså serier de har initiert eller betalt produksjonen av, mens resten av arkivet fylles opp av innkjøpte true crime-dokumentarer. Anmeldelse: Serial - høstens krimsnakkis

De ekte true crime-klassikerne

Hvor blir det av true crime-litteraturen i dette nye mylderet av tilgjengelige true crime-dokumentarer?

Sjangeren nådde sitt tidlige høydepunkt med Truman Capotes I kaldt blod (1966) og Norman Mailers Bøddelens sang (1979). Da tok to av USAs største forfattere for seg hver sin drapssak, og fulgte drapsmennene fra rufsete småkriminalitet til galgen og eksekusjonspeletongen. Begge bøkene bidrar til Wikipedias enkle definisjon på true crime: «En nonfiksjonssjanger i litteratur og film hvor forfatteren utforsker en faktisk kriminell henselse og utbroderer ekte menneskers handlinger».

Sammen med disse bautaene fra amerikansk etterkrigslitteratur finner vi dog to andre bøker som fortjener en plass når true crime-litteraturens kanon skal skrives. Vincent Bugliosi var aktor i rettssaken mot Charles Manson og hans selverklærte familie av følgere, og da han skrev bok om saken og rettssaken i 1974, ble det en umiddelbar suksess.

I Helter Skelter skildrer Bugliosi etterforskningen frem mot at Charles Manson med følgere ble arrestert, før han gir dyptpløyende og fascinerende skildringer fra rettssaken. Med 7 millioner solgte kopier står boken igjen som tidenes kanskje mestselgende grue crime-bok.

Kontorvenn med seriemorder

Ann Rule skildret også en av USAs mest kjente kriminelle da hun skrev seg inn i true crime-toppsjiktet med The Stranger Beside Me i 1980. I motsetning til aktor Bugliosi ramlet hun helt tilfeldig inn i en av tidenes mest kjente og skrekkelige drapssaker. Som telefonvakt på et selvmordskrisesenter på 70-tallet satt hun i båsen ved siden av Ted Bundy, den sjarmerende seriemorderen som til slutt tilsto å ha drept 30 unge kvinner.

The Stranger Beside Me er et ubehagelig portrett av en seriemorder og hans venninne, men Ann Rules personlige forhold til Bundy gjør bare boken bedre og mer interessant, ikke unødvendig personlig og spekulativ. Den siste utgaven fra 2008 har et forord som er verdt å lese, hvor Rule forteller om hvorfor historier som Bundys bør fortelles og hva hennes intensjoner har vært. Rule døde i 2015 og etterlot seg rundt tre dusin true crime-bøker, men aldri noen som kunne tangere klassikeren The Stranger Beside Me.

Fra seriemorder og sjokk til finanskrise

Det rare med Making a Murderer-suksessen, er at den ikke ser ut til å ha endret på hvordan true crime-litteraturen skrives. Sjangeren domineres fremdeles av seriemordere og drap «that shook the world», mens filmer og serier som Making a Murderer, The Fear of 13th og Shadow of Truth skaper offentlige debatter om justismord, fengselsindustrien og dødsstraff.

Det tydeligste unntaket finner vi i finansverden, som etter finanskrisen har gitt oss noen av de aller beste true crime-bøkene. The Big Short: Inside The Doomsday Machine ble til Christian Bale-filmen The Big Short. Svømme med haier av nederlandske Joris Luyendijk beskriver mentaliteten som får finansfolket til å flå sine kunder, mens tittelen på Black Edge: Inside Information, Dirty Money, and the Quest to Bring Down the Most Wanted Man on Wall Street er ganske selvforklarende.

Skurkene dreper kanskje ikke folk med hammer eller graver dem ned i bakgården, men historiene bøkene forteller kan fort bidra til frynsete nattesøvn. Perfekt når skiene er parkert, Kvikk-Lunsj-en fortært og påskekvelden har senket seg utenfor hytten.

Hva skal du velge? Her er Asbjørn Slettemarks fem varmeste true crime-anbefalinger.

People Who Eat Darkness av Richard Lloyd

Historien om Lucie Blackman er familietragedie, brutal krimgåte og en reise ned i de mørkeste hjørnene av menneskesinnet.

People Who Eat Darkness handler om 21 år gamle Lucie Blackman, som forsvant i Japan i 2000. Hun jobbet som vertinne på klubben Casablanca av Tokyo, og dagen etter Lucie forsvant, fikk venninnen mystiske telefoner fra en mann som påsto at Lucie hadde blitt med i en obskur kult, og at de aldri fikk se henne igjen. Den påfølgende etterforskningen og tragedien sjokkerer familien, som setter i gang et heseblesende mediesirkus da de ankommer Japan.

Just Mercy av Bryan Stevenson

Bryan Stevens harmdirrende fortellinger om jobben som advokat for mindreårige som er dømt til livstid i fengsel er kanskje ikke en typisk true crime. Det er likevel en viktig bok å lese i kjølvannet av Making a Murderer.

Om man ble sjokkert av hvordan Brendan Dassey og Steven Avery ble behandlet av politi og påtalemakter, blir man bent frem rasende av Bryan Stevensons erindringer fra 30 års kamp mot myndighetene i Georgia og Alabama.

Bøddelens sang av Norman Mailer

Norman Mailers klassiker om Gary Gilmores vei fra småbanditt til dødsstraff kom i ny, norsk utgave i 2014. Det starter med Gilmores spede forsøk på å etablere et vanlig liv etter han kommer ut av fengsel, men nesten 1000 sider senere har livet hans endt i tragedie, drap og dødsstraff. Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid Gilmores kamp for å få myndighetene til å gjennomføre dødsstraffen de har gitt ham.

Hvem drepte Birgitte Tengs? av Bjørn Olav Jahr

Få norske etterforskninger er like mye omtalt som Birgitte Tengs-saken, men Bjørn Olav Jahr både oppsummerer og graver som ingen har gjort før ham. I likhet med VG-podcasten Uløst tar boken spesielt for seg de problematiske og høyst kritikkverdige avhørsmetodene fetteren ble utsatt for, og minner oss om at mye av det som skjer i Making a Murderer også har skjedd i Norge.

Djevelen i den hvite byen av Erik Larson

Verdensutstillingen i Chicago i 1893 ga oss Juicy Fruit, glidelåsen, Pabst Blue Ribbon Beer og pariserhjulet, men også en av USAs verste seriemordere. Erik Larsons grundige bok forteller delvis den mektige historien om hvordan verdensutstillingen ble satt opp på bare halvannet år, samtidig som sjarlatanen og drapsmannen H.H. Holmes bygget et torturhotell i skyggen av arrangementet. Boken filmatiseres nå av Martin Scorcese, og Leonardo DiCaprio spiller Holmes.