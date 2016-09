Philip Norman

«Han var som en svamp. Han sugde til seg ting som skjedde rundt ham og forvandlet det til en sang.»

Sitatet kommer fra Maggie McGivern, modellen, skuespilleren og praktikanten som hadde et mer eller mindre hemmelig forhold til Paul McCartney mens han offisielt var kjæreste med Jane Asher midt på 1960-tallet. «Alle» visste om Pauls sidesprang, bare ikke hun, kan det virke som.

McGivern er en parentes i denne mursteinen av en biografi, men hennes ord kan likevel fungere som definisjonen på musikeren McCartney. Rekken av hendelser eller personer som senere dukker opp som tekstlinjer noen uker, måneder eller år senere, er lang.

Det samme gjelder musikere eller kunstnere som drev med noe McCartney oppfattet som nytt. Han sugde alt til seg, og skapte noe enda mer revolusjonerende ut av det.

Best i delen om oppbruddet

Forfatter Philip Norman gjør en real jobb med å stadig koble levd liv med tekster og musikk på denne måten i Paul McCartney - Biografien.

Engelske Norman er en ekte The Beatles-kjenner, og skrev blant annet boken Shout! allerede i 1981. Den gang fikk han kjeft for å ta parti for John Lennon i kampen om sannheten om bandets oppløsning, men i denne fortellingen tar han selvkritikk og snur.

Paul McCartney var den som gikk barbeint og i utakt med de andre på omslaget til albumet Abbey Road, ja, men noen år senere viste det seg at han fikk rett.

Akkurat denne delen, gjennom de endeløse forretningsmessige kranglene og rettssakene i årene rett før og etter oppbruddet i 1970, er biografien på sitt beste. Paul McCartney har ikke bidratt til den selv, men hans fortvilelse ved å stå alene mot røkla formelig siver ut av boksidene.

27 år gammel ligger McCartney på sin gård i Skottland, og røyker pot og drikker whisky og føler seg «veldig usikker, veldig paranoid, veldig arbeidsløs, veldig ubrukelig». Heldigvis droppet han rådet fra kunstnervennen Robert Fraser, som foreslo heroin som trøst.

Fanges av egen research

Norman er mildt sagt grundig når det kommer til historiske fakta, detaljer, anekdoter og kjærester fra Paul McCartneys 74 år lange liv og virke. I så måte er dette en biografi av den gamle, oppramsende sorten, men forfatteren fristes og fanges av egen research og stopper ikke før vi passerer 800 sider.

Da vet vi blant annet mye om hvordan advokatkontorene så ut på Manhattan på 70-tallet, og ikke minst i fengselscellen i Tokyo, der Paul satt ni dager for mariuhana-besittelse i 1980.

Men vi får dessverre vite lite om hvordan det faktisk var i studioene i Abbey Road, der The Beatles-klassikerne ble skapt på rekke og rad. Analysen av hvordan alt «svampen» Paul og de andre sugde til seg av inntrykk fra alt og alle ble til revolusjonerende musikk, magien i samspill og kontraster, er også fraværende.

En notorisk arbeidsnarkoman

Det er som engelske anmeldere skrev om biografien da den kom ut i hjemlandet i mai: Musikken er ikke Philip Normans sterkeste side som forfatter.

Mennesket Paul McCartney lærer man likevel mye om. Historiene er fortalt tusen ganger før, men som forfatteren ubeskjedent skriver i sin epilog: Han viser oss en notorisk arbeidsnarkoman og perfeksjonist som med like deler selvsikkerhet og sårbarhet har skapt en katalog av musikk som vil bli stående evig.

Alle som har sett ham live i Oslo og Bergen de to siste årene, vet at det stemmer.