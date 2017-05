Per Sundnes kastet ut av Eurovision-jury etter å ha rakket ned på Irland

Det er den irske avisen Independent.ie som melder at Sundnes ikke lenger får være med i juryen, fordi han har brutt strenge regler om uavhengighet.

Den irske delegasjonen til ESC i Kiev reagerte svært skarpt etter at Sundnes i NRK-programmet «Adresse Kiev» 18. april snakket nedsettende om Irlands bidrag. I en uhøytidelig avstemming i programmet han låten «Dying to Try» av Brendan Murray karakteren 1 av 12 oppnåelige.

Sundnes ga også harselerende uttrykk for at den gamle ESC-storheten nå ser ut til å ha mistet totalt grep på musikkonkurransen.

– Mest rettferdig at sangene bedømmes når de fremføres

Den irske delegasjonslederen Michael Kealy er tilfreds med EBUs raske avgjørelse.

– Jeg er glad for EBUs kontante inngripen for å påse at alle jurymedlemmene er uavhengige, sier han ifølge Indendent.ie.

– Det er mest rettferdig at hver sang i ESC blir bedømt ut fra de individuelle prestasjonene den kvelden de fremføres, sier Kealy om Irlands finalebidrag.

Per Sundnes skriver dette i en SMS til VG:

«Jeg vet ikke noe om de jurygreiene, bare at jeg ikke er med. Det var egentlig ikke overraskende. Det samme skjedde i Sverige i fjor med den svenske fagjuryen».

Erland Bakke, som blant annet er manager for en rekke norske artister, går nå inn i den norske fagjuryen.