Pernilla August: – Filmbransjen er i sjokk, vi står ved et veiskille

– Det er egentlig merkelig at et par filmer kan få så stor betydning. Star Wars er lenge siden, og jeg tror ikke jeg filmet mer enn 10–15 dager. Det var morsomt. Jeg vil være med i flere Star Wars-filmer, men er jo død. Kanskje jeg kan være med som hologram, ler Pernilla August fra en av de dype sofaene i Bibliotekbaren på Bristol.

For selv om den engelske versjonen av Wikipedia skriver at August er mest kjent for Star Wars Episode I & II, er hun en av Skandinavias aller største skuespillere. Nå har hun også inntatt registolen, sist med Den allvarsamma leken.

– Var det skummelt?

– Nei, jeg har faktisk lengtet etter det, men jeg føler jeg ikke har hatt muligheten før nå.

– Hvorfor ikke?

– Jeg tror det er flere faktorer. Det første er selvtillit. Man må tro på at man har evnen til å fortelle. Det andre er at jeg var alenemamma med tre små barn. For meg var det umulig å gå inn i instruktørrollen samtidig med å levere i barnehagen, hente på skolen og lage mat. I det øyeblikk jeg begynner å jobbe med en film, tar den tak i meg. Jeg går inn gjennom en dør, og så kommer jeg ikke ut før etter et år! Det går jo ikke med småbarn – i alle fall ikke for meg. Nå har jeg det kjempetravelt. Det er så mye jeg vil fortelle.

Bergman inviterte ikke til fniseanfall

– Hvorfor er det fortsatt få kvinnelige regissører?

– Det er helt forferdelig. Kanskje er forklaringen så enkel at selv om vi kaller oss likestilt, er det fortsatt slik at det er kvinner som har mest ansvar for barna. Vi vil også fortelle våre historier, så det kommer til å forandre seg. Dette får meg forresten til å tenke på Liv Ullmann. Hun var den første kvinnelige instruktøren jeg arbeidet med, og hun er fortsatt en av de få.

– Har Ullmann vært en inspirasjon?

– Jeg tror det ble sådd et frø. Hennes måte å instruere oss skuespillere på var så tillitvekkende og varmt. Det har jeg lært fra henne, og det håper jeg at jeg har tatt med meg. Vi har jo begge erfaring med Ingmar Bergman.

– Han var ikke varm?

– Han var utrolig varm, men også veldig kontrollerende. Jeg husker at jeg fikk skikkelig latteranfall under en innspilling med Ullmann. Liv var helt rolig og sa; bare le du. Vi var begge skikkelig fnisete da vi var yngre, men du lo ikke mens Bergman var i aksjon! Du lo med ham. Når han lo, måtte du også le, men latteranfall fikk du ikke, mimrer August.

Dan P. Neegaard

Filmen er ikke død

Da vi traff August, kom hun rett fra registolen på siste episode av den danske TV-serien Arvingane. Selv om hjertet tilhører filmen, har TV vært en god erfaring.

– Jeg fikk regissere de første avsnittene i serien og den aller siste episoden. Det har vært lærerikt, men jeg liker at en historie har en begynnelse og slutt. Jeg vil slå et slag for filmen nå når mørketiden kommer. Det finnes ikke noe mer fantastisk enn å gå kino og bli berørt. Jeg elsker det.

Fakta: Pernilla August Født 13. februar 1958 i Stockholm Utdannet ved Teaterhögskolan i Stockholm Mottok Liv Ullmanns ærespris under filmfestivalen i Haugesund i år Kinoaktuell med De allvarsamma leken

– I Hollywood heter det at vil du være kreativ må du lage TV. Film er for risikabelt. Er vi på vei i samme retning her i Norden?

– Huff, vi er så vare for alt som skjer i USA. Nå skal vi også bare lage TV fordi det er ingen som går på kino. Alle sitter for seg selv og glaner på Netflix. Jeg synes det er så forferdelig at jeg nesten ikke kan tenke på det, men jeg tror ikke filmen kommer til å dø. Filmbransjen er i sjokk, og vi står ved et veiskille. Jeg håper virkelig ikke at kinoene får panikk og stenger dørene. Det ville vært tragisk, men kanskje den må endre sin form slik at det blir en happening å gå på kino.

– Hva er den største forskjellen påTV og film?

– Det er kanskje et raskere tempo på en TV-innspilling. Du må levere så og så mye pr. dag, men etter Den allvarsamme leken har jeg respekt for spillefilmen. Det er mer krevende. På TV kan du være litt lettere.

Tour de Force

Endimensjonale kvinner

Den allvarsamme leken er basert på en roman av Hjalmar Söderberg. Den har samme posisjon i Sverige som Hamsuns Victoria har her i Norge.

– Min første reaksjon da jeg leste romanen var at vi må gjøre noe med Lydia. I boken er hun endimensjonal. Hun er en myte. Vi startet med å gi begge de kvinnelige rollene mer menneskelighet. Noe av det viktigste for meg i enhver historie er identifikasjon og troverdighet.

– Hvorfor er historien fortsatt aktuell?

– Følelsesmessig har det ikke skjedd så mye på 100 år. Det er like vanskelig med kjærligheten, med forelskelsen, med ekteskapet i dag som den gang. Heldigvis er kvinners posisjon endret, men vi skal likevel ikke se så langt for å oppdage at ikke alle er i samme situasjon.

Den vanskelige kjærligheten

– Er du glad i tidskoloritten?

– Ja, den er så sensuell og vakker, men jeg bruker ikke ordet kostymedrama. Mitt mål er at vi skal komme under huden til karakterene. En fare med å fortelle historier fra fortiden er at man begynner å fortelle historien til selve epoken. Da mister man menneskene av syne. Det er karakterene som skal frem, det er de som skal få oss inn i tiden, inn i trekantforholdet.

– Da er vi tilbake til forelskelsen?

– Ja, hva er egentlig en forelskelse? Er den bare en fantasi? Er den intense, altoppslukende forelskelsen ekte? Om Lydia og Arvid får hverandre, gir jeg dem en måned før de blir innhentet av virkeligheten, ler hun.