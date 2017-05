1 2 3 4 5 6 Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge

Pirates of the Caribbean startet som en karusell i Disneyland i 1967. At filmstudioet har greid å tvære fem filmer ut av eventyrene rundt piraten Jack Sparrow, må bare kalles imponerende.

Ikke alle filmene har vært like gode eller morsomme. De to siste filmene har båret preg av å være sjarmløse og masete filmer laget for å gi klingende mynt i kassen. Det har de gjort med glans: On Stranger Tides (2011) spilte inn nesten 8,5 milliarder kroner.

Dermed er det duket for et femte kapittel i eventyrene om den eksentriske, alltid sjarmerende, men akk så egoistiske piraten Jack Sparrow (Johnny Depp).

Film Frame

På mange måter hadde det vært helt fint om dette blir den siste filmen i serien. Ikke fordi den er dårlig, men fordi den oppsummerer og avslutter mange av historiene til karakterer vi har fulgt siden den første filmen fra 2003.

Filmen introduserer dog nye karakterer, og Disney har allerede lansert planer om en sjette film. Det er nok tvilsomt at vi har sett det siste av piraten, som vet å dra publikum inn i kinomørket.

Nedtonet Depp

Film Frame

Heldigvis har Sparrow-karakteren fått selskap av en rekke nye figurer. Sparrows mange påfunn er med på å gi filmen dens særegne humorunivers, men at han må dele lerret med andre sterke skuespillere er sunt. Depp spiller som alltid med overdreven mimikk, og det er få som kan fylle denne rollen på samme måte som Depp. Han har gjort den til sin egen.

Spøkelsesskurken Salazar er glimrende spilt av en opplagt Javier Bardem. Et gjensyn med Geoffrey Rush som Barbossa og Orlando Bloom er alltid hyggelig.

Kjemien mellom filmens unge par Henry (Brenton Thwaites) og Carina (Kaya Scodelario) sørger for en aldri så liten dose romantikk mellom alle sverdkamper, slapstickhumor og råkjøring med piratskip.

Det er også morsomt å se en ung og tøff heltinne som ikke så lett føyer seg inn i de stereotypiske mønstrene. Carina er ingen hylende dame som må reddes av helten. Hun dyrker vitenskapen og tolker stjernehimmelen.

Norsk regi

Disney Enterprises, Inc.

Den norske regissørduoen Joachim Rønning og Espen Sandberg ble rask lagt merke til da de kapret Salma Hayek og Penélope Cruz til debutfilmen Bandidas (2006). I Norge står de bak publikumssuksessene Max Manus (2008) og Kon-Tiki (2012). At Disney ansetter dem til å ivareta en av deres største pengemaskiner, er ikke overraskende.

Opptakten til filmen er morsom og setter tonen for drøye to timer med pirataction. Filmen har god rytme, den er full av action, selv om noen av sekvensene blir en smule langdryge. Flotte spesialeffekter går foran en godt fortalt historie og plott.

Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge er en morsom og underholdende effektfilm. Filmen flyter på sjarmen og er langt unna havari.