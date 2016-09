Sony Playstation er den eneste av de tre store spillkonsollene som kaster seg over virtual reality-bølgen nå i høst. Denne uken har VR-brillene, som legges ut til salg 16. oktober for rundt 5000 kroner, vært på sin første fullverdige visning i Norge.

Jeg fikk 90 minutter til rådighet. Det burde holde til et solid førsteinntrykk. Fra før har jeg testet alle de andre store VR-brillene grundig, både de billige og de dyre. Playstation VR står igjen som den med størst sjanse til å bryte gjennom i de tusen stuer – i hvert fall på kort sikt.

Fakta: VR-året 2016 Fire store produsenter markerer seg i 2016 med nysatsinger innen virtual reality (virtuell virkelighet). De mest avanserte PC-brukerne har fått Oculus Rift og HTC Vive. Disse to koster 15 000 - 25 000, inkludert den nye PC-en de krever. Playstation VR kan du få for rundt 8000,- inkludert Playstation 4. Samsung Gear VR basererer seg på mobiltelefoner fra Samsung og er å få for rundt 1000,- i tillegg til telefonen. I høst kommer også Googles VR-satsing Daydream, som vil være basert på høstens nyeste mobiltelefoner.

En viktig årsak er at selve hodesettet er det klart mest behageligste å ha på. Enheten hviler nemlig på pannen i stedet for å klemme seg fast rundt øynene med en stram hempe rundt bakhodet.

Playstation 4, som kreves i tillegg til disse brillene, kan på papiret ikke helt måle seg grafikkmessig med de råeste PC-ene, som konkurrentene HTC Vive og Oculus Rift baserer seg på. Likevel er grafikken så god her at jeg tror bare de mest ihuga gamerne vil bry seg.

Den aller beste hittil

Langt viktigere er det at grafikken uansett er mye, mye bedre enn i mobilbasert VR som Samsung Gear VR. En opplevelse som Ocean´s Descent, der du senkes ned i et bur på dypt under vann og blir angrepet av en enorm hvithai, er i hvert fall overbevisende nok til å skremme meg langt, langt inn i ryggmargen. Min foreløpig aller sterkeste VR-opplevelse!

Espedal, Jan Tomas

I tillegg kan Playstation-brukerne endelig få god nytte av Move-kontrollerne, som mange vel har liggende siden Playstation 3-tiden. Disse håndholdte «pinnene» fungerer nesten like godt som kontrollerne til det svært avanserte og mye dyrere systemet HTC Vive. De lar deg ta i bruk hendene dine inne i VR-opplevelsen og bruke dem til våpen eller redskaper. Det gir en helt annen tilstedeværelse enn hva Oculus Rift, med sin tradisjonelle Xbox-kontroller, foreløpig har kunnet tilby. I tillegg kan du snu deg 360 grader rundt, noe Oculus heller ikke lar deg.

Siden prisen i tillegg er vesentlig lavere enn for de mer avanserte konkurrentene, og fordi Playstation allerede er verdens kanskje mest solide spillplattform, burde det ligge an til en kjempesuksess.

Men, men, men

Men det er et stort, stort men her. Jeg opplevde fire ulike VR-spill på 7–8 hver minutter under denne testen. To av dem var uproblematiske, men etter de to siste opplevde jeg litt svimmelhet og ubehag. Siden jeg tidligere har erfart at ubehaget gjerne oppstår etter 45 minutters sammenhengende bruk, gjenstår spørsmålet om VR-syken som det store, ubesvarte spørsmålet.

Det vil være individuelt hvordan du selv påvirkes. Trolig har ingen, ikke engang produsenten, oversikt over hvor mange dette vil angå. Alle de fire opplevelsene som jeg fikk oppleve denne gangen følger «best practice» for VR-utvikling. Det betyr at spilleren puttes inn i en cockpit, en bil eller noe lignende for å redusere ubehaget. Jeg merker meg at spillet Rigs anbefaler deg å øve med korte spilløkter og gradvis øve opp motstandsevnen for å unngå «sjøsyke».

Men hvor mange er egentlig villig til å utsette seg for slikt ubehag og jobbe med denne grensen for å la seg underholde? Hvem vil bruke mange tusen kroner når de ikke kan vite om de blir rammet eller ikke? Disse spørsmålene forblir nok ubesvart inntil mange tusen har prøvd enhetene i noen timer.

Om du skal gå først eller la andre tråkke opp denne helt ukjente veien inn i fremtiden, blir høstens store spørsmål for spillinteresserte.