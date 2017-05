Poesi slipper for lett igjennom

Det vakte oppmerksomhet da det i januar ble kjent at hele seks diktsamlinger fra 2016 var «nullet» av Kulturrådet.

I praksis betyr det at Kulturrådet unnlater å kjøpe inn bøkene for distribusjon til landets folkebibliotek. Den respekterte dikteren Inger Elisabeth Hansen tok kollegene i forsvar og anklaget rådet for å «ramme underskogen» i norsk litteratur.

Tar for lett på det?

Poesien har utvilsomt hatt et eget vern i Norge. Sjangeren regnes som nettopp en yngleplass for unge talenter og frie eksperimenter.

Spørsmålet er om denne statusen også har skapt en viss latskap i arbeidet med lyrikken. Det er i hvert fall inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest vårens poesidebutanter.

Overvekt av poeter

Seksten skjønnlitterære debutbøker utkommer på etablerte norske forlag i vår. Det dreier seg om syv diktsamlinger, seks romaner og tre novellesamlinger.

Til å være den minst etterspurte sjangeren, er antallet poesidebutanter påfallende høyt. Litterært er det ikke dekning for en slik overrepresentasjon.

Riktignok er ingen av bøkene direkte dårlige. Christian Løchstøer skriver frekke dikt for barn i Rim det har rablet for. Ida Lorien Ringdal kan være slagferdig i den galgenhumoristiske samlingen Dette skjer ikke. Håvard J. Nilsen skildrer studentlivet med slentrende sjarm i Litt som den sangen.

Et blekt følge

Men samlet utgjør vårens poesidebutanter et blekt følge. De fleste er preget av en dagbokaktig stil der ingen prosaiske detaljer er for små. Det flyter uanstrengt av gårde, uten poetiske mothaker eller overrumplinger. Venner dukker opp og forsvinner, man hører på en låt, snakker med mamma på telefon, krangler med kjæresten, savner kjæresten, tenker litt på kreft eller selvmord.

Også norske romaner er fulle av hverdagslige detaljer. Men fordi man forventer en skjerpet språkfølelse i poesien, faller det lettere igjennom. Denne typiske setningen av Håvard J. Nilsen er grei normalprosa, men blir flat når den settes opp som poesi med fri høyremarg:

har du prøvd den isplassen rett oppi gaten her, lurer han

jeg rister på hodet

dit går vi en dag

jeg nikker

Hos Nilsen blir det for langt mellom de gode bildene («som et lydig dyr tok trikken meg hjem»). Det samme kan sies om Fredrik Hagen og Nora Aschim. Særlig disse tre debutantene på Flamme forlag gir inntrykk av at manuskriptene slipper for lett igjennom. Vak av Bendik Vada utmerker seg som en uvanlig og modig bok av en ung debutant med ambisjoner om å skape et eget poetisk språk.

Poesien som lettvekter?

Vi er vant til å tenke på poesien som en fordringsfull og høyverdig sjanger. Men når hverdagsspråket får dominere, kan den lett miste fallhøyde. Man verner ikke «underskogen» i norsk litteratur ved å gjøre poesien til en lettvekter.