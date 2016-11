Polaris Media i mål med nedbemanningen

Aftenposten i samarbeid med Medier24.com. Les mer om samarbeidet her.

Mediekonsernet Polaris Media ASA opplyser tirsdag formiddag at konsernet slipper å gå til oppsigelser når de nå nedbemanner for 2017.

Som et ledd i prosjekt «Polaris Media 2020», er det antydet et mål om kutt av 100 årsverk neste år.

Tirsdag hadde konsernet inngått til sammen 95 sluttavtaler, enten gjennom sluttpakker eller gavepensjon. Det skriver Medier24.com.

– Lettet og fornøyd

Det gjenstår fortsatt noen avklaringer i Polaris Trykk Trondheim og Stjørdalens Blad.

– Vi er lettet og fornøyde med at vi i så stor grad er kommet i mål med frivillige løsninger, og at vi i nesten alle selskapene nå kan konkludere med at vi er i mål med nedbemanningstiltak for 2017, sier sier konsernsjef Per Axel Koch i en børsmelding.

– Dette hadde ikke vært mulig uten en god dialog med de tillitsvalgte og forståelse fra våre medarbeidere, sier han.

Kuttene som nå er klare sies å utgjøre halvparten av behovet for nedbemanning frem mot 2020, ifølge Medier24.

Trolig styrte sluttpakker i på trykkeriet

Konserntillitsvalgt Ulf Dalheim i Polaris Media sier at alle de store bedriftene i konsernet er i mål med den frivillige nedbemanningen. Det gjelder blant andre Adresseavisen, Sunnmørsposten, Harstad Tidende og Romsdals Budstikke.

Man har ikke kommet i mål i Stjørdalens Blad og Polaris Trykk Trondheim, opplyser Dalheim.

– Jeg ser det blir vanskelig å klare en frivillig løsning på i Polaris Trykk Trondheim. Det er ikke avklart, men det går mot styrte sluttpakker og det beklager jeg på det sterkeste, sier han.

Unge ansatte tar sluttpakke

I trykkeriet skal man ta ned en plass mellom 18 og 20 medarbeidere, og de har svært få AFP-kandidater.

Av 40 bedrifter i Polaris Media er det nå 38 som er i mål med den frivillige løsningen.

– Det er en lettelse, men samtidig er det vondt å se at så mange kolleger forsvinner ut dørene her. Det er mange som går med blikket nede nå som det begynner å bli kjent hvem som har tatt sluttpakker og hvem som går. Det er også en del yngre medarbeidere som har tatt sluttpakke, som man trodde skulle være her i mange år, sier han.

