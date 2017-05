Politisk redaktør Matthew Boyle: – Mediene står i en total krise, og Breitbart er svaret

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

Matthew Boyle er på norgesbesøk i forbindelse med Nordiske Mediedager i Bergen.

Der tar han et oppgjør med mediene, som han mener har glemt folket.

– Hvis du leste Breitbart, ble du ikke sjokkert av at Trump ble president eller at Brexit skjedde. Vi skjønte det mange måneder i forveien. Mediene står i en total krise og jeg mener at Breitbart er svaret på den krisen, sier han.

– Over 50 millioner brukere

Boyle har vært i Breitbart News i litt over fire år og har klatret kjapt i gradene i den høyreorienterte nettavisen.

Først var han politisk journalist. Nå er han politisk redaktør i Washington DC, der han har ansvaret for alt nettavisen skriver om amerikansk og internasjonal politikk.

Boyle mener at suksessoppskriften for selskapet, som han hevder har 50 millioner unike brukere i måneden, har vært at de er åpne om sitt politiske ståsted.

– Jeg tror ikke man kan være objektiv og nøytral som journalist. Vi i Breitbart har vært veldig åpne om våre egne politiske verdier og bakgrunner. Til syvende og sist vil enhver avgjørelse vi tar, være partisk på en eller annen måte, sier han.

Folk stoler ikke på mediene

Boyle mener den virkelige krisen vi står overfor i dag, er at et betydelig antall mennesker ikke stoler på mediefolk.

– Svaret på å bygge opp tilliten igjen, er å være åpne om hva vi selv tror på. Huffington Post er åpne om at de er på venstresiden, og det er bra. Vi er åpne om at vi er på høyresiden – og det tjener vi på.

– Men hva gjør du det øyeblikket at saken din er dårlig for høyresiden. Rapporterer dere nyheten i Breitbart?

– Ja, absolutt. Men hver gang vi gjør en tabbe, så blir det en internasjonal katastrofe i mediene. Hvis New York Times gjør en tabbe, så begraver de en notis om det nederst i papiravisen, sier Boyle.

Fakta: Breitbart News Amerikansk, høyreorientert nettavis

Grunnlagt i 2007 av kommentatoren og gründeren Andrew Breitbart (1969–2012)

Selskapet har i dag litt over 100 ansatte og er spredt flere steder i USA med lokalkontorer i Jerusalem og London

Publiserer et sted mellom 200 og 300 artikler hver dag.

Kritisert av flere kilder for å være høyreekstreme

I august 2016 ble sjefredaktør Steve Bannon utpekt til leder for presidentvalgkampen til Donald Trump. Nå er Bannon sjefstrateg og rådgiver i president Donald Trumps regjering.

– Trump er en bra mann

– Mange politiske journalister i USA har dype røtter med eliten og har sjelden eller aldri snakket med folk utenfor sin egen boble. Kanskje sender de en reporter, og da er det som å dra i dyrehagen for dem. Reporterne sendes ikke ut for å forstå folket, men «se på de fine dyrene», hevder Boyle og ler.

– Men du kritiserer medier som i flere tiår har vunnet enormt mange priser for sin frie, uavhengige og kvalitetsmessige journalistikk. Er ikke det litt rart?

– De leverer ut priser til hverandre og hyller seg selv ofte. Er det med på å tone med skillet mellom mediene og folket? Neppe.

– Men det prisene representerer må jo være et kvalitetsstempel som mediene her viser?

– Jeg mener at New York Times og CNN ikke akkurat er en gullstandard. Hvordan kan det å overse de viktigste historiene de siste 100 år være en gullstandard? Jeg mener heller at Breitbart er gullstandarden. Leser du oss hver dag, vil du få et bedre inntrykk av hva som skjer i amerikansk og internasjonal politikk, sier Boyle.

President Donald Trump har han et godt forhold til.

– Jeg har kjent ham siden 2013. Han er en bra mann som jobber hardt.

