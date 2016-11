Ti minutter, pluss fotografering. Det er alt hva Norges kanskje største popstjerner for øyeblikket har tid til å avsette til Aftenposten en fredag ettermiddag. I alle fall når du heter Marcus & Martinus.

Siden seieren i MGP JR har dere opplevd utrolig mye. Hvordan klarer dere å fordøye alt?

Martinus: – Det er jo sånn at vi nesten skulle hatt alt festet på en minnepinne. Det er utrolig hva vi har fått lov til å oppleve, vi er tross alt bare 14 år. Men nå har vi skrevet bok og laget en dokumentar om de siste årene, hvor alt dette er dokumentert.

Får dere tid til å være ungdom innimellom alle oppdragene?

Marcus: – Vi er lite hjemme, men vi føler vi får lov til å være ungdom selv om vi er mye på farten. Vi er jo sammen hele tiden vi to og har det gøy sammen.

Hva savner dere mest?

Martinus: – Det å være hjemme

Trofors i Nordland er kanskje i verden største plass, hvor viktig er hjemplassen?

– Det har jo vært et slags fristed. Det er det jo fortsatt også, men nå hender det at folk ringer på døren for å be om et bilde. Vi har også opplevd at noen slo opp et telt bare 100 meter fra huset vårt.

Hva er verste med den populariteten dere opplever?

Det er ikke så mye, men vi får ikke vært så mye hjemme. Det er hyggelig å tilbringe tid med familien, jeg savner spesielt fredags-tacoen. Og reisingen, ta fly, kjøre bil er ikke så stas.

Hvor mange reisedøgn har dere i året?

Martinus: Det har vi mistet tellingen på, kanskje 200?

(Pappa Kjell Erik retter det straks til rundt 100)

Pappa er lærer

Hva da med skolegangen?

Martinus: – Vi har alltid med oss mye lekser. Dessuten er faren vår utdannet lærer, han hjelper oss mye med leksene.

Kunne karakterene vært bedre?

Marcus: Jeg er i alle fall fornøyd. Jeg fikk seks på min siste prøve, i engelsk. Føler vel ikke at jeg kan få noe bedre enn det.

Martinus: Jeg fikk også seks, i både engelsk fordypning og vanlig engelsk.

Har dere begynt å tenke på et karrièrevalg utover å være artist?

Martinus: Nei, det er litt tidlig. Men det er dette vi har lyst til å holde på med. Utdanning er viktig det, plutselig er det ikke dette vi vil drive med lenger. Men vi har ingen planer om å droppe ut av skolen. Vi får se.

Vil dere definere dere selv som kjendiser?

Marcus. Jeg vil vel si at vi er kjendiser, men ikke popstjerner. Samtidig reiser vi ikke rundt å gjør det vi gjør fordi vi er kjendiser. Vi synes det er gøy og vi trives med det.

Noen å stole på

Har dere tenkt på hvordan det blir å få en kjæreste, med all denne fansen?

Martinus: Det blir nok dessverre litt trist for fansen når vi får oss kjæreste. Og vi vil jo ha kjæreste, selv om det kanskje ikke blir så lett for vedkommende. Det gjelder også å finne noen man kan stole på.

Dere er tvillinger, men hva er den største forskjellen på personligheten deres?

Marcus: Martinus er en veldig morsom type, han er snill, samtidig som han er en perfeksjonist. Jeg er en fyr som liker å ta ting som de kommer, er nok en litt mer avslappet type.

Dere er blitt en millionindustri, hvilket forhold har dere til penger?

Martinus: Vi tjener på det, det gjør vi, men setter alt inn på en sparekonto. Vi sparer til vi bli voksne, da skal vi kjøpe melk, brunost og ta vare på oss selv. Hvor spennende blir ikke det.

Marcus: Vi kan ikke bruke opp pengene som 14-åringer, det går ikke.

Uten ukelønn

Får dere ukelønn?

Marcus: – Nei, det får vi ikke.

Lever dere et mer lukrativt liv enn andre 14-åringer?

Martinus: – Absolutt ikke, ikke har vi Facebook, vi må legge oss til rett tid, jeg tror faktisk vi er blant de i klassen som må legge oss tidligst. Også når vi er på reise.

Hvor mye er dere på sosiale medier?

Martinus: Vi har ikke Facebook. Vi bruker Instagram og Snapchat mye, men det er andre folk rundt oss som bestemmer bruken.

Hva gjør dere på fritiden?

Marcus: Da er det som regel fotball, vi spiller på et lag som heter Mosjøen. Det er supergøy. Så henger vi med venner og litt med familien. Så er det tacokveld selvsagt.

Dere drømmer om en dag å stå på Madison Square Garden i New York?

Martinus: – Ja, målet er å kunne ha konserter på alle de store arenaene i utlandet. Så vi håper vi lykkes med det.