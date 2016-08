Anne Helen Guddal:

Døden og andre tiggere

Dikt

Kolon forlag

Anne Helen Guddal er en lyriker som i liten grad bruker rytmer og klanger i sine dikt. Syntaksen er «normal» og nærmer seg prosa. Det som gjør tekstene til dikt er først og fremst gjentagelsen og knappheten, det fortettede uttrykket. Men også tematikken, de mange spørsmålene som stilles uten å besvares. Guddal går ikke av veien for å skrive dikt om nåden eller ensomheten, men samtidig drøfter hun vel så gjerne spørsmål rundt politikk og økonomi, krig og fornuft. Tankedikt kunne være en betegnelse på mange av tekstene.

Samtidig er det ikke noe abstrakt over dette, for Guddal er ofte til stede som et jeg: «Jeg aksepterte metodene / Jeg tilga feilene som ble gjort / Jeg signerte papirene / Jeg påklaget ikke vedtakene / Jeg var medgjørlig / Jeg angret så mye».

Ordet jeg

Ordkalotten, Tromsø internasjonale litteraturfestival, har som tema i år: jeg/eg , og i den forbindelse ble jeg bedt om å finne frem til en knippe norske dikt som begynner med ordet jeg. Her er det mye å ta av hos Guddal. Jeget hos henne er knapt et harmonisk jeg, men et jeg som har for mye medlidenhet og er «politisk ubrukelig», som det heter et sted. Krigstematikken er hele tiden underliggende, veggene er fulle av kulehull. Krigen er også flyttet inn i økonomien, der jeget sammenligner tiggere på gaten i Norge i dag med deportasjoner under den andre verdenskrig.

Selv valgte jeg meg disse verselinjene til Orkalottens blogg: «Jeg spiste den forgiftede maten. / Jeg ønsket gjenferdene velkommen.»

Informert leser

Diktene til Guddal er på ett plan enkle å lese, det er lite av metaforer og symboler. Samtidig forventer hun en informert leser, for når et dikt begynner med setningen "Hun putter steiner i lommene / og stiger ut i elva", bør leseren skjønne at dette er en allusjon til den engelske forfatteren Virginia Woolfs selvmord. Andre ganger får vi det andre leddet i en sammenligning, og må selv tenke ut hva det første leddet, saksleddet, måtte kunne være. Slik er åpningsdiktet, i sin helhet:

Som et bilvrak

vridd til det ugjenkjennelige

vi likevel vet hva er

når dørene ikke lar seg åpne

og det er noe der inne

som fortsatt puster.

Hva er «Som et bilvrak...»? Er det livet, er det et parforholdet, er det en internasjonal konflikt, er det en valgsituasjon, er det en ubehagelig stemning man er i? Dette besvares ikke, men bildet er konkret og sanselig og fester seg et sted i leseren. Det gjør mange av disse diktene.

Dialekt

Anne Helen Guddal er fra Kattfjord utenfor Tromsø, og både topografien og dialekten slår tidvis inn i diktsamlingen: «æ etterlate mæ bare / små steina / og skjell / til å putte i lomma», heter det i et dikt. Andre dikt skildrer et kjærlighetsforhold, en henvendelse til et du er ofte til stede i boken.

Anne Helene Guddal ble kåret til en av Norges viktigste forfattere under 35 år etter bare én bok, debuten med diktsamlingen Også det uforsonlige finnes (2014). Årets bok følger opp den mørke, undersøkende tematikken på en fascinerende måte.

En av Norges ti beste forfattere under 35 år.