Presseekspert mener NRKs bildeblemme svekker medienes troverdighet

– Det er helt klart uheldig at bilder som er brukt, ikke har sammenheng med saken. Det svekker programmets troverdighet, og det svekker NRK, sier presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen.

Bildene av store mengder kontanter i NRKs Brennpunkt-dokumentar «Lykkelandet» skulle dokumentere luksuslivet til tiggernettverket i Bergen, som angivelig skal ha tjent millioner på organisert tigging, gateprostitusjon og salg av narkotika.

Via en oppmerksom seer, Karl Henry Nøkling, ble det søndag kjent at enkelte av de aktuelle bildene er flere år gamle, og kommer fra helt andre steder i verden.

Rumenerne som omtales i NRK-dokumentaren har «stjålet» bildene fra nettet og postet dem på sine Facebook-profiler for å skryte av egen rikdom.

Bodahl-Johansen mener «Lykkelandet» har nok dokumentasjon til at man ikke kan avskrive programmet helt på grunn av bildetabbene.

Likevel: Slike feil bidrar til å svekke hele den norske pressens troverdighet, mener han.

– Ukritisk til egne kilder

Samfunnsforsker Kjersti Thorbjørnsrud synes ikke bildefeilen spenner bein under hele dokumentaren, selv om NRK ideelt sett burde sjekket skrytebildenes historie.

Thorbjørnsrud, som også er nestleder i Kringkastingsrådet, mener «Lykkelandet» avdekker viktige sider ved kriminell virksomhet knyttet til tigging, men mener at dokumentaren kunne vært mer nyansert og kritisk til kildematerialet sitt.

– Jeg ble ikke veldig imponert. De kunne vært mye tydeligere på hvordan de bygger opp beviskjeden. De lener seg i stor grad på å ha fulgt folk på avstand og via Facebook. Dette er viktige kilder, men vi får ikke vite nok om mulige begrensninger og svakheter ved å bruke Facebook som kildegrunnlag, sier hun.

Dramatiske virkemidler

Thorbjørnsrud mener «Lykkelandet» er en typisk Brennpunkt-dokumentar, noe som innebærer at det bygges opp til en forklaring ved hjelp av dramatiske virkemidler for å overbevise seeren.

– De skaper spenning med bakgrunnsmusikk, skyggebilder og spesielle kameravinkler. Det er ikke galt i seg selv, men det er virkemidler som har lite med faktiske opplysninger å gjøre. Brennpunkt har ingen tradisjon for å vise frem alternative forklaringsmodeller eller peke på mulige svakheter i kildegrunnlaget sitt, sier Thorbjørnsrud.

Når det gjelder «Lykkelandet», la hun spesielt merke til bruken av grafiske fremstillinger av kontaktpunkter mellom ulike miljøer.

– Vi får ikke vite om dette er rene sosiale medier-nettverk, eller om det er brukt andre metoder for å kartlegge dem. Brennpunkt er ikke veldig gode på å redegjøre for sånt. Det er mye informasjon seeren ikke får, sier Thorbjørnsrud.

Typisk faktasjekk-sak

Til sommeren lanseres nettstedet Faktisk.no, et samarbeid mellom NRK, VG, Dagbladet og TV 2 som skal arbeide med å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke «falske nyheter».

– Dette ville vært en typisk sak for oss å faktasjekke. Billedbruk, billedmanipulering og spredning av falske bilder i sosiale medier er noe av det vi har sett på i planleggingen av Faktisk.no, sier Kristoffer Egeberg som er daglig leder i Faktisk.no.

Han har ikke faktasjekket «Lykkelandet», og vil derfor ikke si noe om NRKs arbeid med opplysningene i saken.

– Det er trist hvis inntrykket av en i utgangspunktet god og rystende dokumentar svekkes av disse bildene. De betyr kanskje ikke noe i den store sammenhengen, men svekker likevel troverdigheten, sier Egeberg, som ber mediene være forsiktige med bruken av dramatiske virkemidler.

– Det er ikke så lenge siden vi hadde en stor debatt om NRKs reportasje fra østkanten i Oslo. Der opplevde jeg kanskje i enda større grad at denne typen virkemidler ble brukt. Vi ser det i avisene også, med overdreven språkbruk som kan være unødvendig for å fortelle historien, sier Egeberg.

NRK mener «Lykkelandet» står sterkt

Odd Isungset er redaktør i Brennpunkt. Han mener dokumentaren står seg til tross for bruken av de nevnte bildene.

– Vi har greid å kartlegge et kriminelt nettverk under dekke av tigging. På de fleste av Facebook-bildene er det åpenbart de involverte selv som poserer med store pengesummer, dyre biler og boliger. Men vi burde gjort en bedre sjekk av noen av bildene, sier Isungset.

I etterkant av at bildenes opprinnelse ble kjent, har redaksjonen gått gjennom bildene brukt i dokumentaren. De har funnet at 6 av 31 bilder er postet som skrytebilder av personer i nettverket, selv om de er funnet andre steder.

Isungset synes Bodahl-Johansen tar for hardt i når han sier feilen undergraver troverdigheten til Brennpunkt, NRK og resten av pressen.

– Jeg mener vår dokumentasjon er solid, men vedgår at vi skulle ha tatt en bedre sjekk på bildene, sier Isungset.

Søndag la Brennpunkt-redaksjonen ut denne forklaringen på Facebook:

– Ikke for dramatisk

Isungset deler ikke Thorbjørnsruds oppfatning av at en typisk Brennpunkt-dokumentar bruker for mange dramatiske virkemidler.

– Det blir som at avisene skulle la være å bruke bilder eller store overskrifter. Fortellermessig er denne dokumentaren veldig nedpå når det gjelder virkemidler, men vi kan ikke lage fjernsyn uten virkemidler, sier Isungset.

Når det gjelder bruken av Facebook som kildegrunnlag, sier Isungset at dette er noe de diskuterer nå.

– Jeg har vanskelig for å se at vi kunne tatt denne diskusjonen inn i dokumentaren. Vi er åpne om at vi ved hjelp av Facebook har kartlagt et nettverk, og vi viser hva de involverte legger ut. Diskusjonen om medienes bruk av Facebook som journalistisk verktøy og nøkkel til opplysninger kommer åpenbart til å fortsette, sier Isungset.