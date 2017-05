Prestisjepris til Aftenposten-dokumentar i Canada

Prisen, Emerging International Filmmaker Award, er en av kun fem priser som deles ut til internasjonale dokumentarfilmer fra konkurranseprogrammet på Hot Docs, (Canadian International Documentary Festival).

– Å vinne denne prisen betyr utrolig mye, og er en fantastisk bekreftelse for meg som filmskaper og det norske dokumentarfilm-miljøet, sier regissør Egil Håskjold Larsen.

– Det er så mange å takke, men jeg vil rette en spesiell takk til Lean og hennes fantastiske familie, og til Sant & Usant og produsent Tone Grøttjord, som trodde på meg og dette prosjektet fra første dag. De ga meg friheten og støtten til å fullføre det på en skikkelig måte.

I dokumentarfilmen har Håskjold Larsen fulgt 3 år gamle Lean og hennes familie under deres flukt fra krigen i Syria. Musikken er komponert og fremført av Bugge Wesseltoft og Audun Sandvik fra Kringkastingsorkesteret.

Juryen beskriver filmen som ett nytt, friskt og intimt innblikk i en liten jentes reise, og sier de har vektlagt filmens autentisitet og sensitivitet, i tillegg til dens høye kvalitet og filmskaperens dedikasjon.

Egil Håskjold Larsen:

Filmen ble også vist under Hot Docs i København, og fikk da terningkast seks i det danske filmmagasinet «Ekko». Anmelderen mente den norske debutregissøren hadde skapt en makeløs dokumentar om et barn og hennes families flukt gjennom Europa. At den var et bevis på at filmkunsten kan noe ingen annen kunstform kan.

Norsk dokumentar i verdenstoppen

Stine Helgeland Larsen i Norsk filminstitutt sier prisen under Hot Docs viser at Norge har et kunstnerisk nyskapende, modig og profesjonelt dokumentarfilmmiljø.

– Da «Brødre», «Nowhere to Hide» og «Dugma – The Button» i fjor vant hovedprisene på de to viktigste dokumentarfilmfestivalene i verden kunne det sammenlignes med å vinne gull i OL og VM samme år.

– Med prisen til 69 minutter av 86 dager befester norsk dokumentarfilm sin plass i verdenstoppen, sier hun.