Kvinner & Cava er en sår og humoristisk historie om frykten for å miste en venn. Turid føler seg alene og er redd for at alt som har vært skal forsvinne. I stedet å fortelle om følelsene og frykten, roter hun det til for å slippe å gjøre seg sårbar. Det blir en jentefest som kommer til å handle om vondere og viktigere ting enn cava, gaver og allsang.

Filmen vises på ap.no i samarbeid med Den norske kortfilmfestivalen i Grimstad.