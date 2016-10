LIV - «Wings of Love»

LIV er den nye supergruppen til Lykke Li, hennes kjæreste og produsent Jeff Bhasker, Björn Yttling fra Peter, Bjorn & John, Andrew Wyatt og Pontus Winnberg fra Miike Snow som alle er en del av det nylig opprettede kollektivet Ingrid.

Lykke Li har omtalt det som hennes spirituelt progressive band, og deres først låt «Wings of Love» er en ode til den falmende sommeren.

Solange - A Seat at the Table

Forrige uke kom første fullengder fra Solange siden debuten Sol-Angel and the Hadley St. Dreams fra 2008. Tematisk beveger hun seg i samme landskap som storesøster Beyoncé og skriver om hvordan det er å være svart i USA, men A Seat At the Table er mer sjelfull og kunstnerisk utforskende enn Lemonade. Sampha-gjestede «Don’t Touch My Hair» er platens soleklare høyedpunkt.

Dej Loaf - «Beef & Broccoli»

Dej Loaf markerte seg som en av de mest sensuelle unge rapperne med Lil Wayne-gjestede «Me, U & Hennessy». Hennes siste låter har ikke helt levd opp til fjorårets soveromshøydepunkt, men med «Beef & Broccoli» er hun inne i varmen igjen. Her forteller hun om noe mange unge artister sliter med - den strevsomme berømmelsen. «They don’t know where I come from/of course they’re gonna say this money turns me into a monster/It did.»

Cashmere Cat feat. Selena Gomez & Tory Lanez - «Trust Nobody»

De to første singelslippene fra den emigrerte Halden-katten Cashmere Cat i innspurten mot debutalbumet har vært veldig breiale. Den The Weeknd- og Francis and the Lights-gjestede «Wild Love» var ikke akkurat vill, men han topper laget med Selena Gomez og Tory Lanez på «Trust Nobody».

Emosjonell berg- og dalbane fra Francis and the Lights. Les anmeldelsen av hans fullengderdebut Farewell, Starlite!:

Danny Brown - Atrocity Exhibition

Danny Browns høye pitch kan være litt masete å høre på. Hans fjerde album Atrocity Exhibition er dog så variert, godt balansert og spennende å høre på at vokalen ikke kommer i veien for lytteopplevelsen. Andresporet «Tell Me What I Don’t Know» og «Rolling Stone» gjestet av sør-afrikanske Petite Noir er to av de beste låtene.

Dungen - «Jakten Genom Skogen»

«Jakten Genom Skogen» er første låt fra Dungens kommende utgivelse Häxan. Det er deres første rene instrumentalalbum, inspirert av en innspilling de laget til filmen The Adventures Of Prince Achmed fra 1926.

Ty Dolla $ign - Campaign

USA strides om å velge mellom en av to onder denne høsten, noe som har resultert i en skog av politisk ladet pop- og rapmusikk. Siste skudd på stammen er Ty Dolla $igns pro-Hillary miksteip Campaign. «She gotta fix these jail policies and everything…but…If all votes count, I’m voting for Hillary. Fuck it.»