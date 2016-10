Proff-versjonen av Facebook lanseres nå for alle

Denne uken skiftet Facebook at Work navn, og nå er tjenesten åpen for alle bedrifter. Workplace heter det nå, og hovedkontoret ligger i London.

Workplace er ment å være en intern kommunikasjonskanal og intranett i bedrifter.

– Dette handler ikke bare om teknologi, men om hvordan vi organiserer arbeidslivet. Vi vil forandre hvordan folk kommuniserer og jobber sammen.

Slik beskriver sjefen for Workplace Julien Codorniou ambisjonen for tjenesten til Medier24. Han sier videre:

– Alle i bedriften får en stemme, og det blir lettere å både dele nyheter og fortelle gode historier og «best practice».

Særlig legger Facebook vekt på at dette er tilgjengelig på mobil og kan brukes av alle i et selskap – ikke bare de som sitter på et kontor.

Lukket versjon

Den enkleste måten å beskrive Workplace på er kanskje å si at det er en lukket versjon av Facebook. Det er altså en helt adskilt tjeneste, som ikke har noe med det vanlige nettsamfunnet eller din vanlige brukerprofil å gjøre.

Det var også noe av grunnen for navneskiftet, sier Codorniou: At det for noen bedrifter oppleves som negativt å «bruke Facebook» i arbeidstiden.

Innholdet i tjenesten er omtrent som før. Og ganske likt det man er vant til fra vanlig Facebook: Nyhetsstrøm, profiler, grupper og meldingstjenester. Inkludert tjenester som Live, hvor en konsernsjef kan kjøre interne videomøter med ansatte.

Alle som er vant med Facebook, kan bruke Workplace.

Norske bedrifter har vært tidlig ute med å ta tjenesten i bruk. Både Telenor og DNB bruker det.

– Selskapet eier sine egne data

Facebook har en enkel prismodell for å bruke tjenesten, basert på en månedlig avgift per ansatt. Tre dollar per ansatt for bedrifter med opp til 1000 ansatte, to dollar for selskaper med mellom 1000 og 10.000 ansatte – og en dollar per hode for selskaper med over 10.000 brukere.

Julien Codorniou understreker at dataene tilhører bedriften:

– Det er ingen målretting her, ingen annonser og Facebook eier ikke dataene. Og hvis du som ansatt slutter i Telenor, mister du også tilgangen til Workplace.

Datatilsynet godtok avtalene

Tidligere høst ble det klart at Datatilsynet aksepterer avtalene som Telenor og DNB har inngått med Facebook.

«Datatilsynet har fått opplyst at det skal være vanntette skott mellom personlig Facebook og Facebook at Work», heter det i uttalelsen.

