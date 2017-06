Radiohead har med egne bombehunder til Oslo

– Hundeekvipasjene er leid inn fra Tyskland og følger bandet, sier sikkerhetssjef Thomas Kirkeleite ved Oslo Spektrum til Aftenposten.

Flere publikummere som var til stede under konserten tirsdag la merke til at to hundeførere gikk med bombehundene blant publikum.

Kirkeleite sier bandet selv har sørget for hundene, blant annet etter terroren mot Manchester Arena under Ariana Grande-konserten 22. mai.

Sikkerhetssjefen understreker at det ikke foreligger spesielle trusler eller høynet sikkerhetsnivå i forbindelse med konsertene.

– Vi forholder oss til råd fra politiet. Det er ingen ting derfra som tilsier at det er noen spesiell situasjon nå. Hvis politiet mener det er grunn til det, sender de sine egne ekvipasjer. Dette er altså et ønske fra bandet som vi ikke ser noen grunn til å motsette oss, sier Kirkeleite.

Hvis det skulle oppstå en situasjon der en hund angir funn av eksplosiver, vil alarmen gå umiddelbart.

– Ekvipasjene har samband med vår vaktsentral som er i direkte kontakt med politiet som er til stede, sier Kirkeleite.

Radiohead hadde turnéstart i Norge tirsdag og arrangerer siste konsert onsdag før de reiser videre.

Arrangøren Goldstar ønsker ikke kommentere saken.