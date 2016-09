Som leder av Organisasjonen for kvinners frihet i Irak (OWFI) har Mohammed også gått i bresjen for minoritetsgrupper i det krigsherjede hjemlandet. Den allerede alarmerende situasjonen i Irak er blitt forverret etter fremveksten av ekstremistgruppa IS. Ifølge FN er minst 18.802 sivile drept, 36.245 såret og 2 millioner internt fordrevet i perioden 1. januar 2014 til 31. oktober 2015.

Raftoprisen deles ut søndag 20. november i Grieghallen i Bergen.