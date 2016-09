1 2 3 4 5 6 «Fra kjerke og katedral»

Det er noe behagelig og godlynt ved Ragnar Bjerkreims musikk som innbyr til stillfaren refleksjon. Rogalendingen er en særs allsidig og produktiv komponist innen film og fjernsyn.

Dette er hans 24. album. Allikevel er han forholdsvis ukjent for det store publikum, selv om hans musikk kan høres i et bredt spekter av sammenhenger.

Han er også en av våre fineste komponister innen kirkelig musikk, og det er i den sammenheng hans nye album med lett sangbar musikk treffer sitt publikum.

Onsdag er det duket for slippkonsert i Oslo Domkirke med band, solister, kor og strykekvartett.

TremblingRecords

Sakralt og neddempet musikk

Et av områdene Bjerkreim har viet mye av sin tid, han er utdannet teolog - er kirkelig musikk. Og det er kanskje der hans musikalske visjoner kommer best til sin rett.

Musikken har en behagelig stillferdighet, men allikevel med en indre kraft som når ut. Hans nye Fra kjerke og katedral er et flott og neddempet sakralt album som spiller på ulike musikalske strenger.

Musikken spenner fra enkle viser, ballader og musikal til klassisk kor og orgelmusikk. Som alltid er musikken gjennomgående vakker, med en klanglig mykhet som kler tekstenes ulike tematikk.

Han har en egen evne til å få fram det tekstlige budskap uten å ty til dramatiske virkemidler. Her finnes tekster av blant annet Jan Eggum, Levi Henriksen, Erik Hillestad, Ola Bremnes og Eyvind Skeie.

Hør et klipp fra Bjerkreims tidligere komposisjoner:

Hår fått et internasjonalt gjennombrudd

Ragnar Bjerkreims internasjonale gjennombrudd kom med musikken til TV-serien om Thor Heyerdahl, The Kon-Tiki Man.

Siden har han komponert musikken til en rekke store internasjonale TV-dokumentarer, som Cultures Spans the World, The Spirit of Democracy, The Forests of the World- Our Future og The Green Planet.

Hans første suksess her hjemme kom med filmmusikken til filmene om Kamilla og tyven. Han har også komponert musikken til Jakten på nyresteinen. For meg personlig står hans fire korverk med Kor:Z som noe av det ypperste han har laget: Gå heim og kyss din hverdag, Missa Caritatis, Blått sug og Kong David.

Byr på en mild forkynnelse

Denne gang er det blandakoret Uranienborg Vokalensemble som er deltagende kor, mens ulike solosangere gir stemme til de ulike sangene.

Bibelsteder klinger som undertekst i mange av sangene, men allikevel føles ikke musikken som påtrengende forkynnelse. Heller som en veiviser tuftet på håp og omsorg for oss alle.

Bjerkreim har funnet sitt tonespråk og hans musikk er både høytidsstemt, skjønnhetssøkende og i besittelse av en indre nerve som trekker lytteren inn i sin klangverden. Musikken er laget i et tidsperspektiv på 25 år, men føles som ferskvare.

Det sier noe om styrken i hans musikk. Dette er både bruksmusikk og musikk å drømme seg bort i. Albumet avsluttes med et orgelstykke bestilt av domorganist Kåre Nordstoga, og her viser Ragnar Bjerkreim at hans musikk også har en dramatisk side.