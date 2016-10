Rapport kritisk til å gi TV 2 statsstøtte

– Det virker utopisk å tro at politikerne med noen rimelig grad av sikkerhet kan anslå TV 2s ressursforbruk på nyheter om de ikke får støtte, skriver de to NHH-professorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros i rapporten.

Rapporten er bestilt av TV 2s arge konkurrent i kampen om TV-seerne, TV Norge-eier Discovery Networks og toppsjef Harald Strømme, skriver Kampanje.

Hos Discovery fastslår man at rapporten langt på vei slår beina under den såkalte Bjørnenak-rapporten, som i 2014 konkluderte med at det vil være lønnsomt for TV 2 å kutte i nyhetssatsingen.

Ifølge rapporten gir TV 2s nyhetsproduksjon isteden kanalen et viktig kommersielt fortrinn. NHH-professorene spekulerer på at TV 2 vil bruke store deler av en statsstøtte på økt utbytte til den danske eieren Egmont, økt oppkjøp av sportsrettigheter og økt satsing på Sumo og den digitale virksomheten.

Rapporten kommer kun få dager før det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget skal legge frem sine forslag til hvordan TV 2s rolle som allmennkringkaster skal være.