Raskt voksende tap for Spotify

7. oktober 2008 ble den svenske musikkstrømmetjenesten Spotify lansert. Hvert år siden har selskapet gått med større og større økonomisk tap, selv om antall brukere øker jevnt.

Nå skriver teknologinettsiden The Information at Spotify skal ha gitt sine investorer beskjed om at selskapet tapte et sted mellom 300 og 400 millioner euro i 2016.

Det tilsvarer mellom 2,8 og 3,7 milliarder norske kroner.

Tapene har i så fall vokst raskt videre fra 2015, da selskapet måtte notere et underskudd på 1,6 milliarder kroner, og skjer selv om driftsinntektene i samme periode har økt med 50 prosent til over 27 milliarder kroner.

Tallene er ikke bekreftet av Spotify selv.

Spotify går bort fra gratismodellen – for å få flere til å betale for tjenesten.

Sikter mot børsen

Svenske Spotify vokser altså, på alle måter: I antall brukere, både gratis og betalende, samt inntekter og tap.

Antall brukere av Spotify har nå passert totalt 125 millioner på verdensbasis, og over 50 millioner av dem er betalende kunder. Stadig flere betaler altså ca. 99 kroner i måneden for tilgang til nesten all musikk som gis ut.

Og selv med blodrøde tall i regnskapet kjemper Spotify videre for sin eksistens, og jobber mot en direkte notering på børsen i New York enten i fjerde kvartal i år eller første kvartal 2018.

Blir mindre gratis

Spotify har nylig også inngått en ny avtale med verdens største plateselskap Universal og Merlin, organisasjonen for de mindre uavhengige plateselskapene, om bruk av deres musikk i årene fremover.

Det er ventet at også Sony og Warner vil undertegne lignende avtaler i fremtiden.

Som Aftenposten tidligere har skrevet, kom ikke denne avtalen i stand uten en pris for begge parter. Selskapene skal ha gått med på en lavere utbetaling av royalty, fra 55 til 52 prosent, mens Spotify nå har gått bort fra sitt tidligere prinsipp gratismodellen.

Nye album kan nå holdes borte fra gratisdelen av Spotify i to uker. Målet er å få enda flere til å betale for abonnementet.