Rekordfeiring av kongeparet: 30-40 kongelige gjester kommer til Oslo

Den nasjonale fellesfeiringen av fødselsdagene er nemlig lagt til disse to datoene. Deler av programmet ble kjent onsdag formiddag.

Høyheter og hertuger

Etter det Aftenposten erfarer blir antallet kongelige gjester, fra hele Europa, usedvanlig høyt: Mellom 30 og 40 majesteter, høyheter, hertuger og eksellenser er ventet til hovedstaden. Tallet er det største siden kronprinsparets bryllup i august 2001.

Slottet i Oslo gir ingen opplysninger om den kongelige gjestelisten. Uansett tyder liste-lengden alene på at samtlige av Europas konge- og fyrstehus vil være representerte, med mulig unntak av Liechstenstein.

Under kongeparets 25-årsjubileum i fjor deltok statsoverhodene i Danmark og Sverige, slik de også gjorde under Grunnlovsjubileet i 2014. Andre kongehus var ikke representerte. Dermed er det snart 16 år siden at hele Europas kongelige storfamilie sist var samlet i Norge.

Her kan du se - og vinke

Publikum får minst tre muligheter til å se, og vinke til, de celebre gjester:

Tirsdag 9. mai, før en gallamiddag på Slottet, kommer kongeparet og deres kongelige gjester ut på Slottsbalkongen. Fra kl. 17.30 blir det underholdning for de fremmøtte på Slottsplassen.

Onsdag 10. mai holder kongeparet en lunsj på Kongeskipet «Norge», for blant andre de utenlandske tilreisende. Avreisen finner sted på den nyrestaurerte Honnørbryggen, rett foran Oslo Rådhus.

Samme kveld, altså 10. mai, arrangerer Regjeringen en festmiddag for de to 80-årsjubilantene - i foajéen i Den norske opera. Æresgjestene og andre kongelige skal kjøre i kortesje fra Slottet, ved enden av Karl Johans gate, og ned til Bjørvika.

Det internasjonalt kjente operahuset har aldri tidligere vært brukt til en slikt arrangement:

Akershus Slott, inne på festningen, er Regjeringens offisielle representasjonslokale, og slottet der disponeres av Statsministerens kontor.

Rett før kong Haralds 80-årsdag, i februar i år, forklarte statsminister Erna Solberg (H) overfor Aftenposten:

– På Akershus måtte vi ha delt et så stort arrangement opp i flere saler. Det ønsker vi å unngå. Ved å flytte 80-årsfesten til den flotte, åpne, lyse Operaen - midt i Bjørvika - gir vi gjestene en liten smak av det moderne Norge. Vi håper på fint vær, god stemning og smak av tidlig sommer, rett ved Oslofjorden, uttalte vertinnen for festmiddagen.

Ny rekord for kongelig middag

Til Operaens hvitt luftige foajé er ca. 300 gjester inviterte. Tallet er ny rekord for en norsk kongemiddag: I Akershus Slott sitter vanligvis 150 mennesker til bords.

Heller ikke Det kongelige slott kan huse så mange gjester. Spisesalen i kongeboligen har plass til i overkant av 200 personer.

Middagen 10. mai er en del av Regjeringens offisielle gave til kong Harald og dronning Sonja. Regenten fylte 80 år den 21. februar; da var han bortreist. Hennes Majestet Dronningen har rund dag 4. juli.

