Riksantikvaren inn i den omstridte byggesaken på Ekely

I samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta og Selvaag Bolig, har Bjarne Melgaard planer om å bygge sin kunstnerbolig «A House to Die In» på Ekely, ved Edvard Munchs atelier i Oslo.

Melgaard har etter det som er blitt kjent ikke planer om å bo permanent i huset, men ønsker å dø der når den tid kommer.

Friområde i dag

Det er Selvaag som eier den delvis fredede tomten der huset skal oppføres. Området kalles i dag Kikkutkollen og er friområde. Mange kjente malerier av Munch har vegetasjonen og kollen med i motivet.

Det planlagte bygget ligger over bakken på den delen av tomten som ikke er fredet. På deler av den fredede delen kommer et vannspeil og under dette et større underjordisk anlegg på 1325 kvadratmeter med innkjøring og atelier.

Illustrasjon: Snøhetta

Byantikvaren: – Forslaget er nå svært endret

Kunstnere, deriblant naboene i kunstnerkolonien på Ekely, har kommet med protester hele veien. Byantikvar Janne Wilberg frarådet bygging under terrenget så sent som i mars i år. Etter at planene er noe endret, snudde Byantikvaren i begynnelsen av september og anbefaler nå dispensasjon fra fredningen.

– Forslaget er nå svært endret i forhold til tidligere dispensasjonssøknad. Boligen er trukket helt ut av fredningsområdet og kun vannspeilet ligger innenfor fredningsområdet, uttaler blant annet Byantikvaren.

Mener utgravingen kan forandre landskapet totalt

De som har protestert på vedtaket påpeker blant annet at den store utgravingen under jorden kan forandre landskapet totalt og at dette fremdeles ikke kan ses på som et mindre inngrep.

Thor Sandborg, billedhugger og grafiker skriver i sin protest til Riksantikvaren:

– At Byantikvaren og forslagsstiller kan karakterisere dette som ubetydelige inngrep er ubegripelig.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

En bygging av en underjordisk grotte og hall med innkjørsel for bil med snuskive inne i fjellet, som må graves ut i dagen, støpes i betong og senere lukkes med betong, kan naturligvis ikke betraktes som annet enn grove inngrep i det fredede område, skriver Sandborg.

– Kan ikke anses som et «lite inngrep»

Billedhuggeren Julia Vance og skribenten Morten Krogstad skriver i sin protest at inngrepet ikke på noen måte er lite.

– Vi kan ikke se at et masseuttak (jord / stein) på godt over 4000 kubikkmeter kan anses som et «lite inngrep»i Kikkutkollen. Mer eller mindre hele dette underjordiske anlegget vil ligge på fredet område, skriver de to i sitt brev til Riksantikvaren.

Stenersen, Tor

Den kjente kunstfotografen Per Maning, som selv er nabo til Kikkutkollen, skriver i sitt brev at et eventuelt inngrep vil være en stor nasjonal og internasjonal skandale.

– Prosjektet under jorden er så å si uendret, og det er ved store utgravinger inne i selve kollen at de ødeleggende inngrep vil få store, negative miljømessige konsekvenser. Risikoen er stor for at en uthuling av kollen vil komme til å drenere og etter hvert tørke den, slik at dette påfører vegetasjonen store, varige skader, skriver Maning.

Riksantikvaren: Saken blir grundig behandlet.

Byantikvaren avslo søknaden i første omgang, men etter endrede planer og ny søknad, har de gitt dispensasjon. Klagefrist på dette vedtaket var 23. september.

– Byantikvaren skal vurdere saken på nytt ut fra innkomne klager, og dersom de fastholder dispensasjonsvedtaket sitt, havner saken på Riksantikvarens bord. Da må vi få komme tilbake til hvordan Riksantikvaren vurderer saken, hvis det skjer. Det tar litt tid, men saken blir grundig behandlet, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

«A house to die in» er ennå ikke behandlet av Plan- og bygningsetaten og skal også til politisk behandling i Rådhuset.

Byantikvaren: - Feil

Til Aftenposten står byantikvar Janne Wilberg fast på at det er feil at inngrepet i vesentlig grad vil endre landskapet.

– Tidligere var det gitt tillatelse til å sette opp bolighus på tuftene til bolighuset som var der. Fredningsgrensen går gjennom tuftene til dette huset. Det huset som kommer opp der nå vil være utenfor fredningsområdet over bakkenivå, men vil få en underjordisk del som vil ligge under tuftene til bolighuset som lå der før, sier hun.

Wilberg mener derfor at bolighuset vil synes i mindre grad over bakken enn huset som lå der på Munchs tid.

– For å komme til huset vil det være en underjordisk inngang som blir lagt under dagens vei. Etter den er bygget vil veien legges tilbake over dette, legger hun til.

