Robert De Niro spiller storsvindleren Bernie Madoff: – Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor han gjorde det han gjorde

(Obs! Spoilers! Artikkelen avslører deler av handlingen i HBO-dokudramaet «The Wizard of Lies»)

10. desember 2008 inviterte Bernie Madoff sønnene Mark og Andrew hjem til seg. Det var rett før jul, men dette året var det heller krisestemning enn julestemning som dominerte i USA.

Boligmarkedet hadde kollapset noen måneder i forveien på grunn av et lånemarked som var fullstendig ute av kontroll.

Banken Lehman Brothers hadde begjært seg konkurs, mens en rekke andre banker og finansinstitusjoner måtte be om hjelp fra myndighetene for å holde hodet over vannet.

Millioner av amerikanere mistet både hjemmene og jobbene sine.

Madoff sto støtt ... enn så lenge

Ringvirkningene av finanskrisen i USA skylte også over Europa, og sørget for at banker på vår side av Atlanteren vaklet eller gikk konkurs. En av de verste økonomiske krisene verden har vært vitne til var et faktum, men enn så lenge stod firmaet Bernard L. Madoff Investment Securities LLC fjellstøtt.

Selskapet drev aksjehandel i stor stil, og lokket investorer med solid avkastning. Madoff var en av de mest velansette og betrodde gigantene i den amerikanske finansverdenen. Han var også helten til Mark og Andrew, som var overbevist om at faren var et finansgeni. De var begge stolte over å jobbe i farens firma, og ante fred og ingen fare da de ankom farens luksusleilighet på Manhattans fasjonable Upper East Side.

Ingen kunne ha forberedt dem på det de snart skulle få høre.

– Firmaet, investeringene, alt er bare en eneste stor løgn, sa Bernie Madoff, før han brast i gråt.

Fra det øyeblikket ble livene til Mark og Andrew et mareritt. Seks år senere var de begge døde.

I løpet av rundt 30 år hadde finansmannen Bernie Madoff svindlet til seg ufattelige 150 milliarder kroner.

HBO

Magnetisk personlighet

– Jeg er overbevist om at hverken sønnene eller kona til Madoff ante hva som foregikk, fortalte Robert De Niro nylig på Television Critics Associations årlige vinterkongress hvor Aftenposten var tilstede.

Han spiller hovedrollen i HBO-filmen The Wizard of Lies, som gir et innblikk i hvordan Madoffs pyramidespillsvindel ødela livene til hans nærmeste familie.

– Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor han gjorde det han gjorde. Jeg forsøkte å sette meg inn i hans måte å tenke på, men jeg greide det ikke, la skuespilleren til.

Da Bernie Madoff startet firmaet sitt i 1960, var planen å tjene penger på aksjehandel i det små. For å konkurrere med selskap som hadde tilgang på Wall Street-børsen i New York, utviklet Madoffs firma datateknologi som la grunnlaget for det som siden ble NASDAQ, verdens første elektroniske børsmarked.

Madoff hadde stor suksess som aksjespekulant, og utvidet etterhvert firmaet sitt med en avdeling for investeringsrådgivining som lokket med god avkastning. Utad virket det som Madoff tryllet frem pene summer til sine investorer, men sannheten var at finansmannen var i ferd med å bygge et gigantisk svindelimperium hvor han tok penger fra en investor for å betale en annen.

HBO

Et klassisk pyramidespill, med andre ord.

– Det er ikke så rart at folk stolte blindt på ham, sier New York Times-journalist Diana B. Henriques, som har skrevet boken dokudramaet er basert på.

– Madoffs status i finansmiljøet som en ekstremt vellykket forretningsmann gjorde at det var lett å få tillitt til ham, og evnen til å skape tillitt er alfa og omega hvis du står bak et pyramidespill. Madoff var utrolig karismatisk, utdyper hun.

Sviktet av pappa

Ifølge FBI startet svindelen allerede på 70-tallet, men Madoff selv hevder han begynte rundt 1990. Da han begynte å gå tom for penger og skjønte at det bare var et spørsmål om tid før han ville bli avslørt, la finansmannen kortene på bordet overfor sønnene.

Dagen etter hans tårevåte tilståelse banket FBI på døren og Madoff ble arrestert. Det var Mark og Andrew selv som varslet myndighetene, etter å ha rådført seg med en advokat.

De hevdet hardnakket i tiden som fulgte at de ikke visste noe om farens bedrageri, siden de jobbet i en annen del av firmaet som ikke hadde noe med investorene å gjøre. Både de, og moren, måtte likevel finne seg i massive spekulasjoner i mediene om at de var delaktige i svindelen.

Dette, i tillegg til offentlige og private søksmål og vissheten om at myndighetene vurderte å sikte dem for økonomisk kriminalitet, ble for mye for Mark Madoff. Han tok livet sitt nøyaktig to år etter faren ble arrestert.

Seks år senere døde Andrew av lymfekreft, en sykdom han allerede hadde hatt og overvunnet 10 år tidligere. Han var overbevist om at tilbakefallet skyldtes alt stresset som fulgte i kjølvannet av farens svindel.

HBO

Tragedie for kona

– Denne skandalen tok livet av broren min raskt, mens meg dreper den sakte men sikkert, sa han til bladet People.

Saken var også en tragedie for Madoffs kone Ruth. Hun mistet begge barna sine, samt omtrent alle vennene hun hadde, siden mange av dem hadde investert penger i fondet til Madoff. Hun måtte også innse at hun var gift med en kalkulerende svindler.

Etter sønnens selvmord sluttet Ruth å besøke ham i fengselet, men hun har aldri gjort alvor av trusselen om å skille seg fra ektemannen. Madoff selv tok på seg alt ansvaret for svindelen, og ble dømt til 150 års fengsel. Det var en mager trøst for dem som hadde mistet alle sparepengene sine.

150 milliarder kroner var tapt og tusenvis av mennesker var ruinert. Minst tre av dem tok livet sitt. Det siste selvmordet skjedde så sent som i mars i år, da finansmannen Charles Murphy (56) hoppet i døden fra en balkong på et luksushotell i New York. Han hadde investert nærmere 60 milliarder kroner i svindelen til Madoff.

Sosiopat

Forfatter Henriques brukte Madoff som kilde i flere tiår før han ble arrestert, og intervjuet ham siden under arbeidet med boken. Hun er overbevist om at svindleren er en sosiopat.

– Jeg tror ikke det går an å leve et liv hvor du har en slik total mangel på dårlig samvittighet for all den ødeleggelsen du er i ferd med å påføre andre, uten å tilhøre den kategorien.

– Det forteller deg likevel ikke spesielt mye om hvem Madoff er. Det som er viktig å forstå, og som kommer frem i Roberts tolkning av Madoff, er hvor lett det er å tro på slike svindlere og hvor enkelt og effektivt de manipulerer deg til å stole på dem. Pyramidesvindlere er eksperter på å fremstå som pålitelige menn, og det er noe av kjernen i denne filmen.

«The Wizard of Lies» har premiere på HBO Nordic 21. mai.

Kilder: Washington Post, New York Post, New York Times, 60 Minutes og Wikipedia.