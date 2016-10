Rocke-redning fra Lemon Twigs og den dummeste rapmusikken akkurat nå

Cam & China - S/T

Kvinnelige rappere er fortsatt i mindretall når man summerer opp de mest populære akkurat nå, men det dukker stadig opp nye lyspunkter som Yung M.A. og Kamaiyah. Tvillingene Cam & China fra Inglewood i Los Angeles lager frekk California-rap og har gitt ut en av årets beste EP-er.

Rich Chigga - «Dat $tick» feat. Ghostface Killa & Ouya

Da du ikke trodde rapmusikk kunne bli dummere kom sør-koreanske Keith Ape og stjal tronen fra Riff Raff. Overraskende nok finnes det enda et nivå av dumhet, og der sitter Rich Chigga trygt akkurat nå. Den 16 år gamle Vine-stjernen fra Jakarta har plutselig fått med seg Ghostface Killa på en ny versjon av bobler-hiten «Dat $tick».

Gucci Mane - WOPTOBER

WOPTOBER er den alltid produktive rapperen Gucci Manes andre utgivelse etter at han slapp ut av fengsel i sommer. Han er full av overskudd, har god oversikt over alle millionene sine og tar for seg ryktene om at det ikke er han selv, men en veltrent klone som har kommet ut av buret. «Think I'm a clone but if they cut me this sauce gon' ooze out.»

Lord Siva - «Blind»

Danske Lord Siva har lenge skilt seg ut fra sine danske rap og R&B-kollegaer ved å omfavne en litt mer livsglad undring, og er ikke så opptatt av å fremstå som farlig eller alvorlig. På «Blind» er vokalen hans kanskje litt vel langt over i smurfeland, men det er en søt poplåt om kjærlighetssorg. Låten er produsert av hans faste partner Carl Barsk, og er første singel fra hans kommende EP.

The Lemon Twigs - Do Hollywood

4AD-signerte The Lemon Twigs har forundret musikkinteresserte over hele verden det siste halvåret. Er det en syttitalls-pastisj eller parodi, eller er tenåringsbrødrene fra Hicksville rockens umiddelbare fremtid? Albumet Do Hollywood er spilt inn på soverommet deres, og det er akkurat sånn det høres ut.

Agnes Obel - Citizen of Glass

Citizen of Glass er den prisvinnende danske musikeren Agnes Obels tredje album, og skiller seg sterkt fra hennes to foregående utgivelser. Hun eksperimenterer med nye (eventuelt gamle) instrumenter som en trautonium, et elektronisk instrument oppfunnet på trettitallet der man trykker på en resistor istedet for tangenter, og musikken føles mer spontan enn tidligere.

Huerco S. - For Those of You Who Have Never (And Also Those Who Have)

Den unge lovende Kansas City-produsenten Huerco S. lager behagelig og varm ambient. For Those of You Who Have Never (And Also Those Who Have) er 24-åringens andre fullengder, og ligger an til å få gode plasseringer når 2016 skal rundes av med årets beste-lister. Denne uken spiller han også tilfeldigvis på BLÅ i Oslo.

Bjørn Torske - «Fuglekongen»

«Fuglekongen» er den norske elektronikalegenden Bjørn Torskes første frittstående 12-tommer på ni år. Låten er bygget opp rundt et vokalsample av DJ Strangefruit, visstnok tatt opp i en taxi på vei hjem etter en fuktig bytur på nittitallet.