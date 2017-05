Roger Waters fornærmet president Trump på det groveste

Roger Waters samlet «venner» til generalprøve før den forestående Nord-Amerika-turneen – og pådro seg fiender i fleng med knallhard Trump-kritikk.

Fredag starter Waters (73) en bredt anlagt turné i Kansas City, for å markere utgivelsen av sitt første studioalbum på 25 år. Etter søndagens generalprøve utenfor New York å dømme kan det bli en provoserende sådan.

Til tonene fra Pink Floyd-klassikeren «Pigs» fornærmet Waters president Donald Trump på det groveste, blant annet med pornografiske bildecollager. Da låten ebbet ut med budskapet «Til helvete med Trump!» i gigantiske neonbokstaver, resulterte det i både pipereaksjoner og publikummere som forlot salen.

– Waters stemte ikke ved valget

– For min del er det slutt, sa Frank Callahan (56) til NTB i New Jersey-storstuen Meadowlands.

– Waters stemte ikke ved valget. Da har han heller ingen rett til komme hit og rakke ned på presidenten vår.

Musikalsk visste imidlertid vårforkjølete Waters og hans timannssterke band å fri til fansen. Smakebiter fra kommende «Is This the Life We Really Want?» (2. juni) ble akkompagnert av en rekke høydepunkter fra Floyd-katalogen, deriblant «Money» og «Wish You Were Here».

Det er i disse dager 50 år siden den britiske rockestoltheten Pink Floyd slapp debutsinglen «Arnold Layne».

– Fint å være her blant venner. Jeg håper iallfall de fleste av dere er det, sa Waters, før han rundet av med «Comfortably Numb» fra «The Wall»-platen fra 1979.