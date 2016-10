Rørende kunstnerportrett

Like før. Sidsel Paaske (1937–1980)

Museet for Samtidskunst

21. oktober 2016 – 26. februar 2017

Fakta: Sidsel Paaske (1937–1980) Jobbet med emalje, smykkekunst, maleri, musikk, poesi, skulptur, grafikk og collage. Like før er den første, samlede, utstillingen om Sidsel Paaske. Like før inngår i en rekke utstillinger som – med rette – skriver om kvinnelige kunstneres plass i norsk kunsthistorie (andre innbefatter Siri Aurdal på Kunstnernes Hus og Elisabeth Haarr på Kunsthall Oslo). Utstillingen er kuratert av Stina Høgkvist.

Det mest slående på Like før er de lange papirarbeidene i hovedsalen. De er rullet ut gjennom nesten hele det fornemme rommet, monumentalt og vertikalt, som kinesiske papirruller eller japanske rulle-malerier.

På papiret har hun har tegnet, trykket, skrevet, skvettet og stemplet.

Stein og papir

Hovedlinjene er ekspressive, røffe og utført med dryppende piassavakost. Metoden bringer tankene til action painting og kalligrafisk kunst, med sin sterke forbindelse mellom skrift og bilde.

Rulle-maleriene tar også opp rytmen i rommets ornamenter med en letthet som skjerpes gjennom kontrasten mellom den maleriske gesten, det skjøre papiret og den tunge steinen.

Annar Bjørgli

Her og nå

Verkene vitner om lek og eksperimentering, av her-og-nå: Paaske var mer opptatt av kunst som en måte å leve på enn å lage «stor kunst».

Det er også det som griper meg ved kunsten hennes – at det er liv i dem, at de forteller om et annet menneske, mer enn det er et «interessant verk».

Innvendig sex

Kroppen som skvetter maling over papiret står derfor mer tydelig for meg mens jeg går i utstillingen enn tradisjonen som ligger nedfelt i museets steinvegger

Paaskes nærhet til kroppen og livet kom mest presist til uttrykk i serien Indre Arkiv. Her ser vi anatomiske skildringer av hvordan vi ser ut inni når vi har sex. Paaske viser at abstraksjon ikke fjerner seg fra det nære, men trenger dypere inn i det.

Dette er originalt, underlig og vakkert.

Annar Bjørgli

Visuelle rytmer

Det er heller ikke overraskende at et av rullemaleriene ble brukt som «partitur» for både musikk og performance da hun var festspillutstiller på Molde Jazzfestival i 1979.

De heftigste bevegelsene på utstillingen ser vi jo også i maleriene som ble improvisert frem under slik live-musikk. Et av dem, Hekt, foreviger øyeblikkets ekstase – klimaks – som et hårete, hvitt, splætt mot sort bakgrunn.

Dette er lydens – særlig jazzens – vridninger, synkoperinger og hopp oversatt til visuelle rytmer.

Liv og kunst

På et langt bord stilles det ut effekter fra et altfor kort liv: fotografier, skisser, tegninger, brev og notater. Her trer et livsløp frem i fragmenter. Et kort fra Hawaii, en hårlokk på en dagbokside. På den ene enden siden av bordet er begynnelsen: et bilde av Sidsel som 3 år i sin mors armer. Over, et lommetørkle: «Sidsel, 1953.» Konfirmasjonen, kanskje?

På den andre enden av bordet finner vi brosjyren som ble trykket opp til hennes begravelse. Her er det slutt.

Simulert dør

Å se liv og kunst sammen er ikke alltid like fruktbart, men i Paaskes tilfelle er dialogen vanskelig å styre utenom. Fordi hun knapt hadde begynt før det hele var over.

Det er også derfor maleriet Svart dør er så rørende. Maleriet, som er svart og deles i to av en hvit linje, prydes av to høyst reelle dørhåndtak.

Velgjørende sug

Maleriet simulerer en dør, gir form til et ønske om å bevege seg videre, gå inn i et annet rom. Men så langt kommer ikke Paaske, og heller ikke vi. Ikke i utstillingen og – om en stund, kort eller lenge – er det jo slutt for oss også.

Maleriet er en dyster påminnelse om døden, men har også et velgjørende sug i seg – vi er ikke der ennå – og et kompetent glimt i øyet.