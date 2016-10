Rystende om to søstres reise fra Rykkinn til Raqqa

To søstre

Dokumentar

Kagge Forlag

Høsten for tre år siden forlot to norsk-somaliske tenåringsjenter i all hemmelighet barndomshjemmet i Rykkinn i Bærum og satte kursen mot Raqqa i Syria. Faren, Sadiq Juma, var fortvilet og engasjerte advokat Geir Lippestad for å bistå familien. Det ble tegnet et bilde av at jentene ble holdt mot sin vilje og ønsket hjelp til å komme hjem.

Sannheten var at de slett ikke ønsket å dra tilbake til Norge. Søstrene på 16 og 19 år, som i boken kalles Leila og Ayan, hadde reist til Syria av egen, fri vilje. «Det er nå slik at muslimene blir angrepet fra alle hold og vi må gjøre noe», hadde de skrevet i avskjedsmailen til foreldrene. «Det er ikke lenger nok å sitte hjemme og sende penger. (...) Vi frykter hva ALLAH swt vill si til oss på dommedagen».

Siden jentene forsvant i oktober 2013 har Aftenpostens Olga Stokke hatt en rekke møter med faren. Les historien her:

En fars kamp

En dag i oktober 2013 forsvant jentene – og familien revnet. Faren reiste flere ganger til Tyrkia og Syria for å forsøke å kidnappe døtrene, noen ganger med journalister eller PST på slep, mens livet og virkeligheten gikk i oppløsning omkring ham. Moren tok etter hvert med seg de to yngste sønnene til Somaliland. Ismael, den eldste sønnen, brøt åpent med islam og førte abrupte, teologiske diskusjoner med søstrene i Raqqa over dårlig nett. Mange av disse chattetrådene er gjengitt i boken, med brorens, men ikke med søstrenes tillatelse.

Etisk dilemma

Det var faren som kontaktet Seierstad. «Jeg vil at folk skal gjenkjenne faresignalene», forklarte han. «Selv var vi blinde. Vi trodde det gikk over».

Foreldrene og den eldste broren, samt venner og lærere – enkelte under fullt navn, andre anonymisert – har bidratt til fremstillingen. Som i Bokhandleren i Kabul, De krenkede og En av oss, fremstiller Seierstad hendelsesforløpet semi-litterært, gjennom gjengivelse av hovedpersonenes tanker og følelser der det er grunnlag for det, og gjennom rekonstruksjon av virkelige opptrinn. Dette stilvalget er med på å gjøre boken til medrivende lesning. Språket er stort sett effektivt og gjennomarbeidet, men tipper av og til over i klisjeer. «Slående vakker» og «lynende flink» kan være i meste laget hver for seg, i samme avsnitt blir det definitivt for mye.

En sakprosaforfatter skal ikke dikte opp noe, alt skal være basert på kilder. I et langt etterord redegjør Seierstad grundig for sin metode og lister opp de mange kildene. De to søstrene har imidlertid ikke svart på Seierstads gjentatte henvendelser, og har dermed ikke samtykket til å være hovedpersoner i en bok. Er det da riktig å vie en hel bok til dem?

Jeg mener at det er det. Det har i høst vært ført en debatt om bruk av levende modeller i skjønnlitteraturen. Den må vi la ligge her. Selv om det i sakprosaen i form av en reportasjebok også kan oppstå etiske dilemma rundt gjengivelse av hendelser fra virkeligheten, er temaet større enn denne enkeltstående historien, og for viktig til å unnlate å ta fatt i.

Stor takhøyde

Viktige verk i den internasjonale dokumentarlitteraturen fra de siste 75 årene ville vært umulig å gjennomføre uten stor takhøyde på dette feltet, større enn vi er vant til fra den forsiktige, norske dagspressen, og større enn hva som er vanlig i norsk dokumentarlitteratur.

Seierstad er vel den eneste nålevende norske forfatter som har Høyesteretts medhold i at hennes metodikk er innenfor lovens rammer. Hensynet til den offentlige, opplyste samtale må veie tungt mot en eventuell krenkelse av de personvernetiske hensyn. Den større krenkelsen øves mot norsk innvandrerungdom, som lokkes mot IS og andre ekstreme grupper av løpske imamer og subkulturelle strømninger.

Det viktigste spørsmålet vi må stille oss er om boken kan sette søstrene, og de andre Syria-farerne som er nevnt i den, i større fare? Dette er det selvsagt vanskelig å gi et entydig svar på, men jeg tror ikke det. Søstrene ytrer seg ikke negativt om IS eller islam en eneste gang i chattemeldingene, og de har ikke samarbeidet med Seierstad eller gitt intervjuer, noe de bare ville kunne gjort med kalifatets velsignelse. Til siste side står de for sitt valg om å flytte til Raqqa og stifte familie med IS-krigere.

Trådene samles

I tillegg til å skildre de to søstrenes vei utfor stupet, beskriver Seierstad tilblivelsen og utbredelsen av IS, samt fremveksten av et radikalt, islamsk miljø i Norge, med Profetens Ummah som omdreiningspunkt.

Seierstads forrige bok handlet om Anders Behring Breivik og 22. juli. Hun har ikke falt for fristelsen til å trekke paralleller mellom islamister og høyreekstreme, men overlater til leseren å se de mange likhetstrekkene, som ofte er slående. Som samfunn trenger vi å forstå hvordan det har kunnet gå så galt med så mange. Seierstads bok om de to søstrene fra Bærum er et svært viktig bidrag i så måte.