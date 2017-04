«S-Town» slår «Serial»-rekord

Bare i løpet av den første uken, har «S-Town» blitt lastet ned 16 millioner ganger. Det tok 8 uker for den første sesongen av «Serial» å nå like høye tall og fire uker for runde to, skriver New York Times.

– Ingen podcast har noen gang tidligere fått en så stor lytterskare på så kort tid, sier Nick Quah, som analyserer podcast-bransjen, til avisen.

New York Times peker på tre grunner til den enorme suksessen:

Gode kritikker

Alle episodene ble sluppet på likt

Men mest av alt: Serial

De to første sesongene av Serial fortsetter å fylle topplistene lenge etter at de kom ut. Per i dag er episodene lastet ned 267 millioner ganger.

– S-Town surfer med god grunn på populariteten til spesielt den første sesongen av Serial, sier Quah.

Så hva handler S-Town om?

Akkuart det spørsmålet er det vanskelig å svare på for ikke å ødelegge lytteropplevelsen. Men hentet fra Asbjørn Slettemarks anmeldelse, starter serien slik:

«Journalist Brian Reed blir kontaktet av John McLemore, en eksentrisk herremann fra Bibb County, Alabama. Eller Shit-town, Alabama, som McLemore kaller hjemstedet sitt.

Den eksentriske gårdseieren er lei av naboene og den destruktive sørstatsmentaliteten, og forteller Reed at begeret er fullt. Han har nemlig hørt at en lokal rikmannssønn ikke bare har drept en mann, men sprader rundt og skryter av det. Etter utallige telefonsamtaler med McLemore drar Reed til Bibb for å undersøke, og inne i den tette Alabama-skogen finner Reed en gård med evinnelige blomsteroppsatser, et dusin hunder, hundrevis av antikke klokker, en labyrint så stor at den er tydelig på Google Maps, og en gjestfri, jazzende John McLemore som aldri slutter å snakke».

