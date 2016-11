– Vi ønsker å løfte ytringsfrihet og mediepolitikk inn i kjernen av kulturpolitikken. Det handler ikke om å sørge for at aviseiere overlever, men om å bidra til god debattkultur og demokrati. Det burde være sentralt for en kulturminister å ha en offensiv holdning til dette, sier Bård Vegar Solhjell i Sosialistisk Venstreparti (SV).

Solhjell mener både kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og hennes forgjenger Thorhild Widvey har vært fraværende når det gjelder å kjempe for ytringsfrihetens kår.

Han viser til at situasjonen rundt TV 2 er i det blå, at pressestøtten igjen er foreslått kuttet og at regjeringen mangler forslag til løsninger for mediebransjen.

– Helleland fremstår som veldig aktiv på idrettsfeltet, men er lite til stede i kulturpolitikken. Jeg skulle ønske meg en kulturminister som deltar i kontroversielle debatter om kulturelle og politiske uttrykk, og som er en tydelig forsvarere av det frie ord, sier Solhjell, som i sommer varslet at han han er på vei ut av norsk politikk.

Øker mediebudsjettet kraftig

Mandag la SV frem sitt alternative kulturbudsjett, der ytringsfrihet er en hovedsatsing. I dette ligger fire tiltak:

Innovasjonsstøtte til medier: 25 millioner kroner til digitalisering i mindre lokalaviser.

Økt pressestøtte: 50 millioner kroner mer i pressestøtte til aviser. Regjeringens forslag er 319 millioner.

Mot netthets: 10 millioner kroner til miljøer som skal jobbe aktivt på nett med å hindre hets.

Digitale «frihavner»: Norske nettsider slutter med .no, men Norge eier også .bv (tilknyttet Bouvet-øya) og .sj (tilknyttet Svalbard og Jan Mayen). SV vil bruke et av disse såkalte «toppdomenene» til å etablere ekstra sikre nettsider som kan brukes av for eksempel varslere.

I tillegg ønsker SV å øke NRK-lisensen med 60 kroner. Regjeringen har foreslått å fryse denne på dagens nivå. Tilsammen plusser SV på 113 millioner på mediebudsjettet sammenlignet med forslaget fra Høyre og FrP.

Arbeiderpartiet: All grunn til å rope varsko

Mediepolitisk talsperson Arild Grande i Arbeiderpartiet skulle i likhet med Solhjell gjerne sett at kulturministeren viste et sterkere engasjement for ytringsfriheten.

– Vi har ansvaret for lover og mediestøtte som legger til rette for at alle skal kunne delta, men vi må også ta en tydelig lederrolle i det offentlige ordskiftet for å stå opp for grunnleggende verdier som står på spill, sier Grande.

I sitt alternative statsbudsjett, som ble presentert i forrige uke, plusser Arbeiderpartiet på 40 millioner kroner til mediene.

– Norsk journalistikk er under press fordi finansieringsmodellene til mediene står i fare for å kollapse. Dette kan true den åpne og opplyste offentlige samtale. Det er all grunn til å rope varsko. Derfor trenger vi en kulturminister som ikke bare skyver ansvaret foran seg, sier Grande.

Kulturministeren: – Solhjell slår inn åpne dører

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier arbeidet for ytringsfrihet gjennomsyrer alt hun gjør som statsråd.

– Derfor mener jeg Solhjell slår inn åpne dører, men jeg setter pris på at også SV er opptatt av ytringsfrihet, sier hun.

Helleland viser til at hun senest i forrige uke møtte et samlet norsk kulturliv i Stavanger for å diskutere kunstkritikk. Videre nevner hun sin deltagelse på møtet mellom norske redaktører og Facebook-topp Patrick Walker for to uker siden.

Helleland er ikke enig i at hun mangler initiativ overfor mediebransjen og ytringsfriheten.

– Gjennom momsfritaket for digitale medier har mulighetene blitt større for å opprettholde et mangfold av medier. Jeg jobber også med en tidsriktig finansiering av NRK, sier Helleland.

Må engasjere seg i idretten

Når det gjelder påstanden om at hun er mer aktiv som idrettsminister enn som kulturminister, minner Helleland om at 2016 har vært et svært vanskelig år for norsk idrett.

– Det hadde vært helt feil ikke å engasjere seg i sakene som går på innsyn i idrettens regnskaper, kvinner i lederposisjoner og systemene rundt doping, sier hun.

Ifølge kulturministeren bruker hun i virkeligheten langt mindre tid på idrettsarrangementer enn hun gjør på kulturarrangementer og aktiviteter knyttet til tro, livssyn og frivillighet, som hun også har ansvaret for.