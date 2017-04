Sesong 4 starter mandag. Muslimske Sana blir hovedpersonen i den fjerde – og siste – sesongen av verdensfenomenet «Skam».

For kort tid siden la NRK P3 ut et klipp på sine sider, som viser at startskuddet nå går for en ny «Skam»-sesong.

Reaksjonene fra hele verden lar ikke vente på seg:

Mandag klokken 13.28 kommer første klipp fra sesong 4 av den enormt populære NRK-serien, som er blitt en kulthit over hele verden.

Denne gang er det Sana Bakkoush, spilt av 19 år gamle Iman Meskini, som blir hovedpersonen.

– Jeg har hatt en ganske lik oppvekst som Sana

19-åringen Iman Meskini har blitt et forbilde for mange unge muslimske jenter.

– Det er veldig kult, og det er mye av grunnen til at jeg tok rollen som Sana i «Skam». Jeg har hatt en ganske lik oppvekst som Sana. Jeg vokste opp på Kolbotn, og var en av få muslimer og i det hele tatt få som ikke var helt etnisk norske, har Meskini uttalt til Universitas.

– Jeg var nok trygg på meg selv da også, fordi jeg hadde søsknene mine og min mor som også gikk med hijab. Men jeg opplevde jo å føle meg annerledes.

I intervjuet med Universitas har Meskini, som har tunisisk far og norsk mor, snakket om sin gudstro.

– Hijaben vil jeg gå med, ikke bare er den vakker, den er ofte også en samtalestarter. Siden jeg går med hijab blir det litt lettere å komme i kontakt med folk. Den viser at jeg tilhører en religion som tror på en gud og da regner folk med at det er et tema som interesserer meg. Hvis de også tror på en gud, har man automatisk noe til felles, sa hun blant annet i intervjuet.

I tillegg til å være skuespiller studerer Meskini arabisk og Midtøsten-studier på Universitetet i Oslo, og hun spiller basketball i toppserien for Høybråten, ifølge NRK.

Fjerde sesong blir den siste

Serieskaperen og regissøren Julie Andem varsler at hun gir seg etter denne sesongen. Redaksjonssjef Håkon Moslet i NRK P3 sier til NRK at det har vært en ekstremsport å lage disse fire sesongene.

Han forventer at mange er triste over at vi snart har sett det siste av vennegjengen på Hartvig Nissen videregående skole i Oslo.

– Helt sikkert. Samtidig er jeg glad for at vi har fått laget dette. Det har vært med på å berike oss og sette Norge på kartet, sier Moslet.

– Norge trenger Sana

I sesong 4 ønsker serieskaperne å vise «Skam»-universet fra Sanas perspektiv.

– Hun er en sterk karakter, og kanskje seriens mest fascinerende. Hun har ett bein i norsk og ett i muslimsk kultur. Sana har sin tro samtidig som hun har venner som er opptatte av gutter og festing, sier Moslet.

Serieskaper og regissør Julie Andem har lagt ut en post på Instagram der hun forklarer deler av årsaken til at hun nå gir seg etter den fjerde sesongen.

– Skam har vært en 24-timers jobb. Nå har vi bestemt at det ikke blir mer Skam til høsten. Og selv om jeg vet at en del kanskje blir opprørt og triste der ute, er jeg helt sikker på at det er en riktig beslutning, skriver Andem.

Hun forteller at hun ikke ante hvor stor suksess NRK-serien ville bli, og hvor rørt hun blir av Skam-fansens støtte.

– Jeg kommer til å savne dere når Skam er ferdig. Men først: Er dere klare for Sana, eller?