Satser millioner på norske forfattertalenter

Frem mot 2019, når Norge er hovedland på bokmessen i Frankfurt, skal 30 forfattere inviteres med i satsingen.

Bransjeforeningen NORLA og Kulturdepartementets talentsatsing samarbeider om et utviklingsprogram som konsentrerer seg om nettverksbygging og «den utadrettede delen av forfattervirksomheten», skriver Dagsavisen.

Det første kullet med talenter er plukket ut: Roskva Koritzinsky, Simen Ekern, Sigbjørn Mostue og Nils Henrik Smith.

– Dette er en fin anerkjennelse for det jeg skriver. Og litt skummelt samtidig, sier Koritzinsky og forteller litt om hva programmet er – og hva det ikke er:

– Dette er ingen forfatterskole, de legger seg ikke opp i hva jeg skriver. Vi får blant annet dra rundt og møte internasjonale forlagsfolk og får hjelp til å lage foredrag og presentasjoner på engelsk, forklarer hun. Koritzinsky sier det er en utfordring å skulle presentere litteraturen sin utenfor Norge og på et annet språk enn sitt eget.

– Jeg skriver smal litteratur, men i hvert land fins det jo en andel som leser smal litteratur, og dette gjør at jeg kan nå flere. At jeg får delta på dette, tar jeg som en tillitserklæring for å fortsette å skrive som jeg gjør.

