James Rebanks:

Sauebondens liv

Fortellinger fra den engelske landsbygda

Dokumentar

Oversatt fra engelsk av Hege Mehren.

Forlaget Press

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Sauebondens liv er blitt en bestselger i den engelskspråklige verden: Rebanks treffer tidsånden nettopp ved å gjøre sitt beste for å unngå den.

For tiden kan man knapt sette seg ved et restaurantbord uten at kelneren serverer lange utlegninger om den kortreiste kuas lykkelige, men akk så korte liv. Samtidig forsvinner gårdsbruk over hele Nord-Europa fordi de ikke lenger lønner seg. Siden 1970 er over 110.000 gårdsbruk lagt ned i Norge, og mange av småbrukerne som fremdeles holder det flytende, gjør det con amore, mens en sidejobb sørger for at regningene blir betalt.

Lidenskap for sauer

I en tid hvor det altså blir færre og færre bønder, mens stadig flere drømmer om et rolig liv på landet, tegner James Rebanks et realistisk bilde av småbrukerens liv, uten å henfalle til nostalgi eller skjønnmaling: «... når man vokser opp på et sted som dette, banker hardt arbeid ynkeligheten ut av deg.»

Uten store ord eller fakter, og med et klart blikk for de blodige og møkkete realitetene, for ikke å glemme alt det engelske regnet, klarer Rebanks å formidle sin lidenskap for sauer på en varm og engasjerende måte, og det er ingen liten bragd.

Eamonn McCabe

Slekters gang

Vi følger Rebanks’ liv gjennom mange år og fire årstider. Boken er ikke strengt kronologisk fortalt, men hopper mellom korte anekdoter og beskrivelser fra barndom, ungdom og voksenliv. Skildringen av landskapet i Lake District, av saueklipping og lamming er så levende at man nesten føler man selv er til stede. På nesten hver eneste side er det knappe, men velvalgte setninger å fryde seg over.

Rebanks er selv ingen helt typisk sauebonde: Han dropper tidlig ut av skolen, men skaffer seg studiekompetanse på et kveldskurs for husmødre, studerer ved Oxford og blir rådgiver for UNESCO. Dette andre livet holdes i bakgrunnen, for det viktigste i Rebanks’ tilværelse er og blir sauene og gården. Igjen og igjen vender han tilbake til tradisjonene og slektens gang: Selv forgudet han sin farfar; nå er det hans to år gamle sønn som tilber hans egen far, som han selv har et ikke helt enkelt forhold til.

Personene i boken er ikke alltid like samvittighetsfullt tegnet som landskapet: Vi får vite at mennene er arbeidsomme og at kvinnene er flinke til å bake, men vi får sjelden vite hvordan de ser ut, for eksempel. Boken ville vunnet på flere saftige skildringer og ikke minst flere scener og dialoger, noe stoffet opplagt byr på muligheter til. ”Show, don’t tell” lyder forfatterens første bud. Her blir det litt for mye ”tell” og litt for lite ”show”, for å si det på godt norsk.

Forfatter i fåreklær.

Meditativ lesning

Bokens både styrke og svakhet er alle repetisjonene. Som leser blir man dratt inn i en meditativ tilstand, som observatør til et univers hvor tiden regnes i en nesten glemt skala; etter solens, årstidenes og saueslektenes gang. Det er en både lærerik og tankevekkende reise, selv for en som er vokst opp et sted hvor vårens anmarsj ble varslet av gjødselspredernes umiskjennelige gjerninger.

Romanen er for øvrig glimrende oversatt av Hege Mehren, som har krydret den norske utgaven med et rikt, presist og poetisk sauevokabular. Alt i alt er Sauebondens liv en lesverdig og annerledes bok, som fortjener mange norske lesere, både blant bønder og byfolk.

«Dette er livet mitt. Jeg savner ikke noe annet», skriver han avslutningsvis, og selv om man kanskje ikke blir fristet til å bytte tilværelse med ham etter å ha lest boken, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor Rebanks setter bondetilværelsen over alt annet.

